Защищал страну на Северском направлении: на войне погиб зять Ирины Фарион. Фото

В боях за Украину погиб зять убитого во Львове языковеда Ирины Фарион Василий Особа. Он воевал с оккупантами на Северском направлении.

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О гибели воина 6 октября сообщила его супруга, дочь Фарион София Семчишин. Герой защищал родную землю в рядах бригады НГУ "Рубеж".

"Горите в аду, отбросы! Василий Особа убит! Моя любовь", – написала женщина.

София также опубликовала фотографии с мужем и детьми: супруги воспитывали дочь Еву и сына Дмитрия.

На одной из фотографий Василий Особа опустился на колени перед могилой тещи, Ирины Фарион, убитой во Львове.

В комментариях подписчики Софии выражают ей соболезнования и желают сил пережить страшные потери, которые уготовила ей судьба за последнее время. Женщине советуют продолжать жить ради детей, многие не могут поверить в трагическое известие.

В то же время в комментариях называют причину гибели Василия Особы: он с побратимами предположительно попал под вражеский артиллерийский обстрел.

Известно, что погибший воин защищал Украину в рядах 4-го батальона "Сила Свободы" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", был минометчиком.

Побратимы воина оставляют на его странице в Facebook слова прощания с Героем и уверяют: за его смерть непременно отомстят.

Напомним, 19 июля стало известно, что Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как ей выстрелили в голову у ее собственного дома во Львове.

Ряд украинских звезд назвали убийство известного языковеда "выстрелом в Украину". А попрощаться с ней 21 июля во Львове пришли тысячи человек.

На поиски убийцы Фарион сразу были брошены все силы. И уже 25 июля в Днепре был задержан 18-летний подозреваемый Вячеслав Зинченко. Его отец защищает Украину на фронте.

С тех пор Зинченко находится под стражей, 19 сентября ему продлили меру пресечения. Мать подозреваемого неоднократно заявляла, что не верит в причастность сына к убийству Фарион, что в деле "ни одного прямого доказательства нет". Женщина также уверена, что, в конце концов, ее сына отпустят на свободу.