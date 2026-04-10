Защита логистических маршрутов: в Донецкой области разворачивают дополнительные антидронные конструкции. Видео

Госспецтрансслужба по заданию Минобороны разворачивает антидроновую защиту в прифронтовых регионах. В частности, сейчас строится более 25 км защиты от вражеских беспилотников на двух стратегически важных направлениях Донецкой области.

Как рассказал министр обороны Михаил Федоров, работы продвигаются в темпе одного километра в сутки. Таким образом, уже к концу месяца указанные направления будут "полностью закрыты".

"Защита логистических маршрутов в прифронтовых регионах – это системная работа. Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и гражданские авто. Именно поэтому усиливаем безопасность и разворачиваем антидронные конструкции на ключевых маршрутах", – объяснил глава Минобороны.

По словам Михаила Федорова, с начала года уже обустроено 371 км антидронових конструкций в семи регионах. Это Киевская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

"Антидронные сетки повышают безопасность передвижения военных и обеспечивают стабильную работу прифронтовых громад. Защищенная логистика и сохраненные жизни – наш приоритет", – добавил министр и показал, как же навешивают защитные конструкции над дорогами.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно итальянские сенаторы предложили программу стимулирования предприятий, которые передают рыболовные сети Украине для защиты от российских дронов. Согласно предложенному законопроекту, итальянские компании будут освобождены от расходов на утилизацию сетей, отправленных в нашу страну. А еще такие предприятия будут получать госвыплаты в зависимости от веса переданных сеток.

