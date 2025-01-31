'Защити свое': бригада ТрО им. Богуна пригласила украинцев стать частью мощного боевого братства

Первая отдельная бригада территориальной обороны им. Ивана Богуна предложила украинцам стать частью своего мощного боевого братства. В бригаде ТрО пообещали всем желающим единство и поддержку побратимов.

Видео дня

Защищать свое, свой дом, семью и свою страну – "это то, что стоит защищать", отметили украинские защитники. Если ты готов встать на защиту своего дома – ты нужен в бригаде.

ТрО имени Богуна обещает:

Опытных командиров и профессиональных инструкторов

Единство и поддержка побратимов

Индивидуальный подход к твоим навыкам и опыту

Реальную возможность выбрать свою роль и специализацию

Обратиться в рекрутинговый центр 1 ОБр ТрО им. Богуна можно по телефону +38 044 333 48 42 Также можно посетить их страницу в сети.

Первая отдельная бригада территориальной обороны им. Богуна официально дислоцируется в городе Житомире. Однако сейчас в стране война, поэтому 1 ОБр ТрО им. Богуна уже побывала на всех "горячих" направлениях.

Так, в марте 2022 года бригада участвовала в увольнении Черниговской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской и Киевской области. Воины бригады вели тяжелые бои при освобождении Харьковщины и в контрнаступлении на Берислав Херсонской области.

В частности, подразделения бригады участвовали в освобождении таких населенных пунктов, как Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Ивановка, Потемкино, Высокополье Херсонской области, Щуровка, Новая Гусаровка, Байрак, Балаклея, Купянск Харьковской области. Личный состав бригады выполнял боевые задания в районе н. п. Троицкое, Попасная, Новодружеск, Волчеяровка, Зайцево, Веселая Долина, Белогоровка, а также по обороне Углегорской ТЭЦ и осуществление контроля за акваторией Углегорского водохранилища.

В сентябре 2022 года подразделения бригады активно участвовали в контрнаступлении на Харьковщине, где с помощью успешных штурмовых действий были освобождены н. п. Щуровка, Новая Гусаровка, Байрак, Ольховатка. За ними также штурм и освобожденные села Белогоровка, н. п. Потемкино и н. п. Высокополье.

Перечислять достижение бригады ТРО им. Богуна можно еще долго. А можно просто приобщиться к военным и продолжить освобождение Украины от российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы из рядов одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обеспечили скорое возмездие для военных преступников из РФ. Несколько дней назад россияне расстреляли на одном из направлений сдавшихся в плен двух безоружных украинских бойцов. Однако в ССО за побратимов отомстили: в результате тщательно спланированной операции часть убийц была уничтожена, часть – захвачена в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!