Защитники неба не дали России погрузить Украину в тотальный блэкаут. Анализ ударов за год и чего ожидать

В декабре 2024 года российские оккупанты продолжили системные массированные ракетные удары по Украине, концентрируясь как на объектах энергетической инфраструктуры, так и на прочих жизненно важных для гражданского населения объектах. Возобновление энергетического террора против украинцев было вполне предсказуемым, и в этом материале мы традиционно подведем итоги не только прошлого месяца, но и всего 2024 года.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В декабре российские оккупационные войска не только осуществили массированные ракетные атаки по территории Украины с вполне прогнозируемыми ударами на Рождество и 31 декабря, но и наносили регулярные одиночные удары.

Номенклатура и количество ракет за месяц:

– Х-101/555/55 и 3М-14 "Калибр" – 199, из которых было сбито 173;

– Х-59/69 – 33 (сбито 23);

– 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 / баллистические неустановленного типа (НТ) – 24 (сбиты три ракеты);

– Х-47М2 "Кинжал" – 10/8;

– Х-22 – 10/2;

– Х-31П – 4/2;

– 3М22 "Циркон" – 1/1;

– неизвестного типа – 8.

Всего же за 2024 год РОВ применили 1901 ракету, из которых было сбито 985, а 26 упали из-за внутреннего сбоя.

Массированные ракетные атаки были проведены в ночь на 13 и 25 декабря, а на утро 31 декабря нанесли удар ограниченным боекомплектом, преимущественно сложно перехватываемыми ракетами. Средний показатель перерыва между ударами составлял неделю-полторы, что соответствует среднестатистическим паузам между массированными ударами при наличии боекомплекта, но с необходимостью дорозведки, составления полетных заданий, уточнения координат и маршрутов полетов.

РОВ в течение года регулярно применяли баллистические ракеты 9М723 по районам Украины, где их перехват невозможен из-за отсутствия соответствующих ЗРК, что вывело эту ракету в категорию наименее перехватываемых. При этом российские оккупанты изменили тактику нанесения массированных ракетных ударов, применяя большое количество дронов-приманок для отвлечения внимания и истощения систем ПВО.

2024 год стал для украинской ПВО серьезным вызовом, который Воздушные силы ВСУ приняли с достоинством и не дали России реализовать свои планы по погружению Украины в тотальный блэкаут. Однако это не означает, что Москва откажется от такой тактики и в 2025-м прекратит удары по энергетике и террор гражданского населения. Как раз наоборот.

Налеты Shahed-136, "Гербер" и прочих

В декабре 2024 года РОВ продолжили проведение массовых налетов дронов – 1807 за месяц, а общее количество за год составило 10 961 единиц. В декабре количество попаданий составило 24, а за весь 2024-й год – 624, что составляет около 6% от общего количества.

Стоит отметить, что в декабре аналогично предыдущим нескольким месяцам вместе с дронами-камикадзе Shahed-136 активно применялись дроны-приманки типа "Гербера", "Пародия" и пр.

В целом именно 2024 год стал пиковым в применении дронов-приманок, что создало множество манипуляций и способствовало распространению неточной информации о количестве производимых Россией Shahed-136.

В частности, с учетом того, что в течение 2024 года РОВ применили 10 961 дрон, ряд экспертов и западных СМИ поспешили сделать выводы, что производство Shahed-136 в России было доведено до уровня тысячу и более в месяц. При этом что СМИ, что "эксперты" не смогли пояснить, как такое удалось (ведь даже у Ирана не налажено такого масштабного производства) и почему они не учитывали в своих довольно элементарных расчетах дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и прочие, применяемые в средней пропорции с дронами-камикадзе 1 к 3?

Учитывая эту пропорцию и начало применения дронов-приманок с конца июля – начала августа, средний показатель ударных дронов в налетах составлял 500-550 единиц. Это же подтверждает и средний показатель поражения целей дронами-камикадзе, который как-то разительно не вырос и порой даже сокращался.

Применение РОВ fpv-дронов

Российские оккупационные войска в декабре применили более 11 350 fpv-дронов. Замечу, что несколько месяцев подряд они устанавливали абсолютные рекорды применения этой компоненты, в сентябре – около 12 тысяч, в октябре – более 13 тысяч.

Нельзя сказать, что это критическое уменьшение применения fpv-дронов, скорее незначительное. И может быть связано, скорее всего, с ухудшением погодных условий, нежели со снижением поставок этой продукции из Китая. Напомню, с 1 сентября 2024 года должны были начать действовать ограничения на экспорт из Китая продукции двойного назначения, в частности дронов. И они начали действовать, но, судя по всему, только в одну сторону, поскольку в течение последующих четырех месяцев не было существенного снижения интенсивности применения российскими оккупантами fpv-дронов.

Всего за 2024 год РОВ применили более 99 350 fpv-дронов. Тенденция применения имеет следующий вид, что лишь доказывает наращивание потенциала российских оккупантов в этой категории в течение всего года:

– январь – 4 500

– февраль - 5 000

– март – 5 000

– апрель – 5 000

– май – 5 500

– июнь – 7 000

– июль – 11 000

– август – 10 000

– сентябрь – 12 000

– октябрь – 13 000

– ноябрь – 10 000

– декабрь – 11 350

ББ "Ланцет"

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" в декабре продемонстрировали предельно низкую интенсивность применения. Вполне обыденными стали дни, когда использовались два-три или не использовались вообще несколько дней подряд.

На сегодняшний день враг применяет "Ланцеты" крайне редко – для нанесения в основном ударов на большие расстояния. В ближней зоне боестолкновений их полностью заменили дешевые fpv-дроны.

Выводы

В декабре российские оккупационные войска вполне ожидаемо продолжили системные одиночные и массированные ракетные удары, а также каждую ночь налеты дронов.

Ракетный террор на праздничные дни прошел по вполне предсказуемому сценарию, равно как и то, что основной целью для РОВ была энергетическая инфраструктура Украины.

В течение 2024 года российские оккупанты неоднократно меняли тактику нанесения ракетных ударов, но какого-либо принципиального отличия от предыдущих лет террора в ней не было. Также Россия не смогла довести уровень производства ракетной компоненты и ее применения до такого показателя, с которым украинская ПВО не смогла бы справиться. Разумеется, в 2025 году массированные и одиночные ракетные удары продолжатся, равно как и энергетический террор.

Российские оккупационные войска продолжили активно использовать в терроре украинцев дроны-камикадзе Shahed-131/136, а также дроны-приманки.

В декабре РОВ продолжили стабильное применение fpv-дронов, показатель которого вырос в сравнении с началом 2024 года более чем в три раза. Первый квартал 2025 года покажет, начнут ли работать китайские ограничения на экспорт двойной продукции.

ББ "Ланцет" показали в течение года снижение применения, что обусловлено нецелесообразностью использования настолько дорогих систем поражения при наличии более дешевых fpv-дронов. Похоже, эпоха масштабно распиаренных "Ланцетов" ушла в прошлое.