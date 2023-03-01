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Защитники Украины устроили "бавовну" вражескому пулеметчику, который собирался открыть огонь по украинским позициям. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
11,2 т.
Защитники Украины устроили 'бавовну' вражескому пулеметчику, который собирался открыть огонь по украинским позициям. Видео

Защитники украинского государства продолжают бить российского врага на всех участках фронта. В этот раз под огонь украинских Вооруженных сил попал вражеский пулеметчик, который готовился обстреливать позиции украинцев в Запорожской области.

Видео дня

Видео уничтожения оккупанта, пришедшего на украинскую землю убивать народ и захватывать территории, обнародовал на своем канале в Telegram законный мэр временно оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитники Украины устроили ''бавовну'' вражескому пулеметчику, который собирался открыть огонь по украинским позициям. Видео

По его словам, российского захватчика наказала аэроразведка Запорожской отдельной бригады территориальной обороны. Враг в это время пытался безнаказанно обстреливать позиции Мелитопольского батальона терробороны.

Защитники Украины устроили ''бавовну'' вражескому пулеметчику, который собирался открыть огонь по украинским позициям. Видео
Защитники Украины устроили ''бавовну'' вражескому пулеметчику, который собирался открыть огонь по украинским позициям. Видео

Однако украинские защитники доказали обратное и отправили еще одного оккупанта на "концерт Кобзона".

"Теробороновцы показали, как запакетили опрометчивого оккупанта. Спасибо, ВСУ. Вместе к победе", – написал Федоров.

Накануне стало известно, что ВСУ устроили "бавовну" в городе Пологи в Запорожской области. В результате этого техника российских оккупантов превратилась в металлолом. Позиции врага выявили разведчики подразделения ССО "Бандерлоги".

Всего по состоянию на утро среды, 1 марта, вражеская армия России потеряла на войне в Украине более 149 890 солдат и офицеров. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали на фронте около 650 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле города Марьинка в Донецкой области украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП оккупантов в одном бою. Боец 79-й ОДШБр поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

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