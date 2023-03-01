Защитники Украины устроили ''бавовну'' вражескому пулеметчику, который собирался открыть огонь по украинским позициям. Видео

Защитники украинского государства продолжают бить российского врага на всех участках фронта. В этот раз под огонь украинских Вооруженных сил попал вражеский пулеметчик, который готовился обстреливать позиции украинцев в Запорожской области.

Видео дня

Видео уничтожения оккупанта, пришедшего на украинскую землю убивать народ и захватывать территории, обнародовал на своем канале в Telegram законный мэр временно оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, российского захватчика наказала аэроразведка Запорожской отдельной бригады территориальной обороны. Враг в это время пытался безнаказанно обстреливать позиции Мелитопольского батальона терробороны.

Однако украинские защитники доказали обратное и отправили еще одного оккупанта на "концерт Кобзона".

"Теробороновцы показали, как запакетили опрометчивого оккупанта. Спасибо, ВСУ. Вместе к победе", – написал Федоров.

Накануне стало известно, что ВСУ устроили "бавовну" в городе Пологи в Запорожской области. В результате этого техника российских оккупантов превратилась в металлолом. Позиции врага выявили разведчики подразделения ССО "Бандерлоги".

Всего по состоянию на утро среды, 1 марта, вражеская армия России потеряла на войне в Украине более 149 890 солдат и офицеров. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали на фронте около 650 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле города Марьинка в Донецкой области украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП оккупантов в одном бою. Боец 79-й ОДШБр поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

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