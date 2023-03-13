Защитники Украины за сутки ликвидировали 710 оккупантов и уничтожили 16 вражеских артсистем

Российская армия после полномасштабного вторжения более года назад в Украину понесла многочисленные потери среди личного состава и военной техники. На 383-й день войны в ее рядах недосчитывают уже около 159 800 военнослужащих, ставших "двухсотыми".

Видео дня

Накануне украинские воины "демилитаризовали" еще 45 единиц всевозможной техники и вооружения оккупационных войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне бойцы Сил обороны ликвидировали на фронте 710 путинских захватчиков и уничтожили 16 их артиллерийских систем (в общем 2503).

Также защитники сожгли девять единиц специальной техники (всего 251), восемь танков (3474), пять боевых бронированных машин (6774), шесть единиц автотехники и автоцистерн (5354) ВС РФ. В небе был сбит один вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2109).

Кроме этого, всего с начала войны обезврежено 907 крылатых ракет страны-агрессора, 493 РСЗО, 304 самолета, 289 вертолетов, 259 средств ПВО и 18 кораблей/катеров.

"Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – отметили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении пограничники и артиллеристы Сил обороны ликвидировали очередную партию захватчиков. На позициях, которые россияне только обустроили, были уничтожены сразу четырех оккупантов, а выживший начал грабить мертвых товарищей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!