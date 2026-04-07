'Защиту неба усилят': Федоров рассказал, как усовершенствуют борьбу с 'Шахедами' и что изменится

По инициативе Министерства обороны правительство подкорректировало законодательство, чтобы установка дополнительного оборудования и вооружения на авиационную технику не занимала так много времени. Процесс больше не потребует длительного круга согласований изменений в технической документации.

Об этом 6 апреля рассказал глава МО Украины Михаил Федоров. "Отныне самолеты и вертолеты можно быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак", – заявил он в Telegram-канале.

Что именно изменилось

По состоянию на понедельник Кабинет министров уже принял соответствующее постановление. Как передает пресс-служба Минобороны на сайте, документом предусмотрено:

сокращение сроков – весь цикл (от инициативы до внедрения нового оборудования) будет занимать до месяца ;

; расширение круга исполнителей – перечень субъектов, имеющих право выполнять работы по дооборудованию, существенно увеличен;

децентрализация процесса – устанавливать необходимые системы и элементы конструкции смогут самостоятельно воинские части, организации и научно-исследовательские учреждения ВСУ или МО, которые непосредственно будут эксплуатировать эту технику;

привлечение бизнеса, а именно украинских производителей и поставщиков соответствующих узлов и агрегатов, к экстренному дооборудованию авиационных судов на договорных началах.

К авиационной технике, полученной от стран-партнеров, новые правила применяться не будут.

"Быстрая модернизация авиации – это быстрая адаптация к новым угрозам и больше возможностей для военных в борьбе с воздушными атаками. В технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. Это решение усиливает защиту украинского неба", – подытожил Федоров.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что работает над сокращением бюрократии в Вооруженных силах на всех уровнях. Вместо нее в армии масштабируется цифровой учет.

