"Засуньте себе эти снаряды!" После мощной "бавовны" в Макеевке разъяренные жители накинулись на оккупантов

Мощную "бавовну", в результате которой вечером 4 июля на временно оккупированной части Донбасса был уничтожен большой склад боеприпасов, захватчики пытались представить как чуть ли не "акт геноцида". Однако появившееся видео, а также свидетельства местных жителей расставили все точки над "і". Никакого удара по мирным людям, а тем более по больнице, украинские военные не наносили.

Видео дня

Подробнее о случившемся читайте в материале OBOZREVATEL.

Взрывная волна прокатилась на несколько километров

Вечером 4 июля в оккупированной Макеевке – городе-спутнике Донецка – произошел взрыв. Он был настолько мощным, что волна прокатилась и по нескольким районам областного центра.

Как рассказала OBOZREVATEL жительница Калининского района, ее многоэтажку "хорошо тряхнуло".

"Если бы не звук, можно было бы подумать, что это землетрясение. Дом ходил ходуном. Люди повыбегали на улицу и увидели вдалеке зарево и столб дыма. Тогда стало понятно, что что-то "прилетело", – рассказала она.

В местных Telegram-каналах стали появляться фото и видео пострадавших домов и макеевской больницы. Несмотря на то что не видно было следов именно обстрела, повсюду валялись осколки, а оккупационные "власти" сразу же заявили, что это "х*хлы ударили по мирным".

"В той неразберихе мы не могли мыслить адекватно, просто радовались, что все близкие живы. Сообщений о погибших не было, правда, потом стали появляться данные о раненых", – рассказала дончанка.

По ее словам, она сразу же связалась с родственницей, которая живет в Червоногвардейском районе Макеевки, и та уже сообщила, что "рванул склад".

Скрыть это было нереально, снаряды разлетались на большое расстояние. Стали возникать локальные пожары, которые, впрочем, быстро потушили.

На людей оккупантам плевать

Как выяснилось, российские захватчики устроили самый настоящий арсенал боеприпасов во внутреннем дворе комплекса "Монолит".

Этот жилой комплекс планировали построить для рабочих Макеевского металлургического завода. Здания возводили строители из тогда еще Югославии, однако после "освоения" примерно десятой части стоимости все остановилось. С 90-х годов тут так и остались стоять только железобетонные конструкции, которые российские оккупанты спустя десятилетия и решили использовать в своих целях.

"Конечно же, о жителях Макеевки они не думали, но это распространенная практика: с самого начала российской агрессии на Донбассе в 2014 году оккупанты ставили те же "Грады" прямо во дворах многоэтажных жилых домов. Что в нашем городе, что в Донецке – например, в микрорайоне Донской, на Заперевальной, на Путиловке и т. д. Люди пытались протестовать, но какое там", – рассказал собеседник OBOZREVATEL из оккупированного города.

На расстоянии около 400 метров от склада боеприпасов расположены две школы и больница, а также множество многоэтажных домов. Жители которых, по утверждению макеевчанина, не знали, что именно там находится.

"Ну может, кто-то и знал, я свечку не держал, врать не буду. Но из тех, с кем я разговаривал, никто не был в курсе. Люди очень разозлились. Утром, после того как все выяснилось, две бабушки кинулись на оккупантов с криком: "Засуньте себе эти снаряды!" Наверное, их не бросили на подвал только из-за глубоко пожилого возраста", – поделился местный житель.

В социальных сетях адекватные макеевчане обсуждают, что если бы удар был нанесен днем, то могло быть много пострадавших. Появившееся видео действительно расставило точки над "і".

Оно четко показало, что аэроразведка еще днем снимала место размещения склада БК, однако удар был нанесен в наиболее оптимальное время: когда в больнице нет пациентов, не работают детсады, школа, а также нет людей на улицах. Все риски для мирных жителей были сведены к минимуму.