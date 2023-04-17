Засыпали шлаком: оккупанты уничтожают реку Кальчик в Мариуполе. Видео

Российские захватчики уничтожают не только застройку в Мариуполе, но и экологию. Оккупанты засыпали реку Кальчик, протекавшую по городу.

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Последствия варварства скажутся уже летом. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, показав видео уничтожения водоема.

"Реку Кальчик решили просто уничтожить. После перекрытия течения в одном месте возле Экстрим-парка, то же самое сделали в районе уничтоженного моста по улице Куинджи. Сначала снесли гидросооружение, что привело к заболачиванию реки. Теперь вообще тупо засыпали шлаком", – рассказал Андрющенко.

Советник городского головы также отметил, что последствия очередного преступления захватчиков скажутся уже через считанные месяцы.

"Последствия, прямые последствия, покажут себя уже этим летом. Экология Азовского моря просто уничтожается ежедневно с 24 февраля 2022 года. Если не бомбами, то сознательными действиями", – добавил Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты установили в Мариуполе памятник генералу, участвовавшему в захвате города.

Российский генерал-лейтенант Роман Кутузов командовал армейским корпусом "ДНР" и был ликвидирован в Луганской области, однако оккупанты зачем-то продолжают врать, что он был уничтожен в ходе боев за Мариуполь.