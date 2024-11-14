Североатлантический альянс должен помочь Украине завершить войну переговорами. Но они должны проходить с позиции силы.

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Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на брифинге после инспекции учений Альянса в Латвии. Его пресс-конференция с участием президента республики Эдгара Ринкевича состоялась на полигоне Адажи.

"Начинать ли переговоры с Россией о том, как завершить эту войну, может решать только правительство Украины. Впрочем, я считаю, что украинцы должны делать это с позиций силы. Именно поэтому нам необходимо продолжать доставлять в Украину оборонную помощь, когда они будут принимать такое решение", – подчеркнул Рютте.

Рютте также ответил на вопросы журналистов относительно реальности в текущих обстоятельствах приглашения Украины в Альянс. Он подчеркнул, что путь Украины к членству в НАТО необратим.

"Украинцы будут в НАТО. Это четкая позиция. И это решение мы еще раз повторили на саммите в Вашингтоне. Это необратимый путь к членству в НАТО для Украины. Мы строим так называемый мост для Украины в НАТО. Уже выделено 40 миллиардов евро, создано командование в Висбадене, со всеми соглашениями безопасности, которые союзники заключили с Украиной на двустороннем уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, Марк Рютте ожидает, что после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет подталкивать союзников по НАТО к увеличению оборонных расходов. Такие действия нового главы Белого дома свидетельствуют о его четкой и опытной позиции.

Кроме того, 7 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индийско-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что Киев и Будапешт работают над созданием "двухстороннего документа", который, в частности, будет касаться вопроса вступления Украины в НАТО. Этот документ также включает вопросы безопасности.

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