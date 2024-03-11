В ночь на 3 марта 38 дронов (по российским данным) атаковали нефтебазу в Феодосии. А в ночь на 9 марта более 40 украинских вариантов шахедов (у них тоже характерный трещащий звук мопеда и солидный заряд взрывчатки) ударили по Таганрогу.

Целями в последнем стали металлургический завод и авиазавод имени Бериева, где повреждён ангар с А-50, самолётом ДРЛО, ремонтирующимся после давнего поражения дроном в Беларуси. Браво, Украина! Массированные налёты дронов труднее отбивать, к тому же они заходили с разных курсов и из Таганрога сообщают, что многие летели со стороны моря. Если же добавить дальнобойных ракет, – где "Таурусы", Шольц?! – то налёты станут еще более эффективными.

Кроме того, в ночь на 7 марта беспилотник взорвал индукционную печь на "Северстали" в Череповце Вологодской области, то есть далеко на севере, в 900 км от линии фронта. Параллельно и перед этим дроны прилетали в столь же дальний Петербург, выцеливая нефтяные портовые терминалы и НПЗ. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, одной из целей был... завод дронов. И это правильно, поскольку беспилотники стали новым и весьма важным родом войск.

Как видим, весной произошли некоторые важные изменения в тактике применения дронов против логистики противника. Эта тактика все более нацелена на стратегию! Да, удары по нефтяной инфраструктуре это хорошо и с декабря прошлого года и в январе нынешнего – то бишь всего за пару месяцев, атаки дронов ВСУ привели к сокращению экспорта российских нефтепродуктов примерно на 7%, то есть на столько же, сколько двухлетние санкции Запада. В феврале и марте удары продолжились по объектам Краснодарского края, Белгородской и Курской областей, и в итоге уже к марту на те же 7% сократилось производство бензина, и правительство РФ вынуждено было запретить его экспорт.

Новые цели

И все же важна не только кровь войны, как вот уже второй век называют нефть и ее производные, но и ее хлеб, непосредственные военные инструменты – взрывчатые вещества (ВВ). Тротил, гексоген, прочие ВВ это первооснова современных войн, без них любой снаряд, бомба или ракета просто летящий кусок металла.

В этой связи стоит вспомнить, что в ночь на 1 марта ударом по Дзержинску Нижегородской области украинские дроны открыли сезон охоты на предприятия ВПК России, в том числе на производящие ВВ. На следующую ночь произошла диверсия на электроподстанции "Калининская" в Екатеринбурге, которая обеспечивает энергией три оборонных предприятия, среди которых Машиностроительный завод имени Калинина (производит зенитно-ракетные комплексы С-300В и "БУК-M1"), Уральский турбинный завод и "Уралмаш" (танки).

А утром 4 марта в Самарской области на перегоне Звезда - Чапаевск произошёл подрыв опоры железнодорожного моста. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало сообщение, в котором "подтверждает факт вывода из строя железнодорожного моста". Его используют для транспортировки военных грузов, производимых на заводе компании "Полимер" в Чапаевске. Компания производит различные взрывчатые вещества от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горной промышленности, взрывных работ в забоях и выработках рудников и шахт.

Однако помимо завода, упомянутого ГУР, в Чапаевске расположены еще как минимум шесть предприятий, производящих ВВ! Интересный по своему город и к нему стоит присмотреться. Хотя жить там не лучший вариант.

Чапаевск

Там с 1940-х годов находились склады химического оружия (ХО). Туда же в декабре 1941 года была перевезена часть химического оружия из Москвы. Там же на военном заводе № 102 (ныне Средне-Волжский завод химических удобрений) производились и хранились большие партии стойких отравляющих веществ (ОВ).

В итоге в Чапаевске, как и в стране в целом, скопилось так много чрезвычайно токсичной и опасной дряни, что когда 4 ноября 1985 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1057-313 о строительстве объектов по уничтожению химического оружия, то один из таких заводов решили строить в этом городе. Строительство началось в 1987 г., но шло не быстро – не имелось экологически чистых технологий и оказалось, что для СССР производить ОВ проще, чем уничтожать. Да и произвели их столько (десятки тысяч тонн!), что одного завода было явно недостаточно. Поэтому 19.04.1989 государственной комиссией Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам утверждена была концепция ликвидации химического оружия в СССР, предусматривающая строительство 4-х заводов по уничтожению химического оружия: в Чапаевске, Горном, Камбарке и Новочебоксарске.

Увы, с заводом в Чапаевске случился характерный для СССР казус, имевший нехарактерные последствия: 1 августа 1989 завершились основные строительные и пусконаладочные работы, планировалось до конца года уничтожить аж 4,7 тонн ОВ – и тут же начались массовые протесты населения Куйбышевской области против пуска завода. Перестройка и гласность сказались, и народ позволял себе роптать!

Проект оказался непродуманным, не обеспечен безопасными технологиями и соответствующим оборудованием и, к примеру, завозить химическое оружие на предприятие предполагалось по железнодорожной ветке от станции Чапаевск через центр города. А так как на заводе не предполагалось полного цикла уничтожения, то жидкие реакционные массы планировалось тем же макаром вывозить железнодорожными цистернами на предприятие в Чувашии. Народ и так был недоволен перенасыщенностью города химическими заводами и соответственно отвратительной экологической обстановкой, а тут такой опасный подарочек.

В этих условиях уже в начале сентября 1989 года горбачевское руководство приняло решение о перепрофилировании завода по уничтожению химического оружия в учебно-тренировочный центр. Убытки от строительства только за 1986 - 1989 годы составили около 150 миллионов рублей.

Дзержинск – город смерти

Но имеется в списке целей для ВСУ еще более интересный город. В нем я побывал осенью 2005-го, в последней своей командировке в карьере наладчика, на последних своих курсах повышения квалификации. Изучал хроматографию и хроматографы, после чего перестал даже смотреть в сторону российских водок. Таких городов в России немало, см. выше про Чапаевск, но он все же особая статья.

Это Дзержинск, что неподалеку от Нижнего Новгорода. Думаю, в ночь на 1 марта украинские дроны ударили по "Кристаллу", заводу одноимённого ГосНИИ, на котором производят взрывчатые вещества (в частности, тротил) и вакуумные и термобарические бомбы. Или по соседнему заводу им. Свердлова, где начиняют взрывчаткой весь спектр снарядов, от противопехотных мин до фугасных авиабомб. И прочие заводы города такие же.

Город запомнился. Это бывшая химическая столица СССР и там на заводах, построенных немецкими товарищами в 30-х годах, производили до 80% взрывчатых веществ и боевых отравляющих веществ этой миролюбивой страны! Голодающая страна Советов более всего, оказывается, нуждалась в зарине и зомане, иприте и люизите, фосгене и синильной кислоте, их смесях и модификациях. ОВ выпускали вплоть до начала 90-х годов. Союз уже дышал на ладан, но производил и тысячи тонн боевых ОВ. Заводы должны работать! И они работали, пока Запад не дал денег на закрытие и утилизацию "продукции". Впрочем, она и сейчас используется в Сирии. А ведь город стоит на Оке, прекрасной русской реке (йоки по-фински и есть река), всего в двадцати пяти километрах от Нижнего Новгорода и Волги…

На самых опасных и вредных производствах использовали труд осуждённых и именно отсюда пошли выражения "химики", сослать на химию. Писал об этом в "Знание-Сила" в статье "Химия и жизнь".

Уже к 1941 г. заводы наработали тысячи тонн ОВ и страшно представить, что было бы, разбомби немцы их хранилища. В июне 1943 г. лихие немецкие лётчики разнесли саратовский авиазавод, крепко досталось горьковскому автозаводу, а также Сормово, рыбинским и ярославским предприятиям. Между прочим, от Орла, откуда летели немцы, до Саратова более 900 км. Бомбили и Дзержинск, но мимоходом, ненастойчиво, так что обошлось. Думаю, немцы прекрасно понимали, чего они там понастроили и что может произойти.

Но поскольку запад, слава богу, по программе "Партнерство ради мира" дал не только миллиарды денег, но и технологии утилизации ОВ и построил заводы для этого, то ВСУ могут спокойно работать над уничтожением производства тротила и прочей дряни в Дзержинске. Законная военная цель. Да, при удачном попадании жителям города не позавидуешь, но их продукция сносит с лица земли украинские города, а на войне как на войне.

Впрочем, и без украинских дронов горожане живут в опаснейшем месте и ходят под богом, и речь не о миллионах тонн опасных химических отходов, закачанных под землю, не о местном Белом море с прозрачной мёртвой, чуть не написал – водой. Это не вода, это снова химические отходы и снова миллионы тонн! Но я не об этом, вот на снимке взрывы на "Кристалле" в довоенном 2019 году.

Далеко не первый случай. Гремели взрывы и на заводе им. Свердлова, видать, курили в неположенном месте. Эта шутка стала популярной с началом нынешней войны , но если серьезно, то и курение возможно, россияне не славятся ответственностью и строгим соблюдением технологических норм. Потому-то я и стараюсь не прикасаться к русским водкам: хроматограммы часто (слишком часто) фиксируют в них здоровенные пики метилового спирта и сивушных масел. Так что не советую.