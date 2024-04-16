Заявил, что ему 'не за что воевать на Донетчине': житель Черкасщины уклонился от мобилизации и получил приговор суда

Военнообязанный из Черкасской области получил три года лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый назвал "рабством" службу по контракту, а еще говорил, что ему "не за что воевать на Донетчине".

По материалам дела, содержащимся в судебном реестре, в марте прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе. После этого представители ТЦК хотели вручить ему боевую повестку, которая предусматривает отправку в армию, однако он ее не взял и на определенную дату не явился.

В суде обвиняемый частично признал вину. Объяснил, что считает себя непригодным к военной службе по состоянию здоровья. По его словам, это "подтверждается первым выводом ВВК". Второе заключение он назвал сфальсифицированным, поскольку врач "поставил диагноз под давлением, без учета результатов проведенных медицинских обследований".

Военнообязанный заявил, что с 28 лет болеет мезатампонитом (хронический воспалительный процесс в среднем ухе) и предоставил соответствующие выписки из больниц. Однако в конечном заключении ВВК указано, что его слух улучшился.

В суде обвиняемый усомнился в законности функционирования районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Мол, в едином реестре "отсутствуют сведения об этих учреждениях". Также он назвал "рабством" военную службу по контракту.

Кроме этого, мужчина выразил скепсис относительно введения в стране режима военного положения, поскольку, по его мнению, все без исключения должны быть призваны в ряды ВСУ, а сейчас "призывают выборочно". Он объяснил, что не понимает, почему должны умирать здоровые люди, и добавил, что ему "не за что воевать в Донецкой области".

Фемида допросила ряд свидетелей. Среди них были члены ВВК, которые подтвердили: предоставляли обвиняемому отсрочку в месяц, чтобы он пролечился; провели повторное обследование, которое показало, что болезнь не прогрессирует; хроническое заболевание у обвиняемого не влияет на пригодность к военной службе.

Вызванный в суд работник ТЦК отметил, что обвиняемому давалось время (несколько месяцев) для разрешения его бытовых дел, связанных с ведением хозяйства, однако он им не воспользовался. В итоге суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК страны и наказал его тремя годами лишения свободы.

"Учитывая мотивы поведения и принимая во внимание то, что в период военного положения во время всеобщей мобилизации обвиняемый умышленно и сознательно пренебрегает своей конституционной обязанностью по защите Родины, ставит под сомнение пребывание страны в состоянии войны, утверждает об отсутствии причин для защиты страны, суд пришел к выводу о необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу", – говорится в приговоре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области 33-летнего мужчину наказали испытательным сроком за уклонение от мобилизации после получения трех повесток. В свое оправдание во время заседания суда он указал, что "не имел денег на проезд", чтобы добраться до ТЦК.

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