Зажигают "бавовну": в СБУ раскрыли, сколько целей поразили бойцы Центра спецопераций "Альфа"

В Службе безопасности Украины сообщили о результатах боевой деятельности одного из самых эффективных подразделений спецназначения – Центра специальных операций "Альфа". Подразделение отмечает 32-ю годовщину со дня создания и продолжает активно участвовать в боевых действиях против российских оккупационных сил.

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В СБУ отмечают, что "Альфа" входит в число лидеров по уничтожению вражеской техники и живой силы. Об этом рассказал и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Одно из ключевых подразделений СБУ

23 июня Центр специальных операций "Альфа" СБУ отметил 32 года со дня создания. В Службе безопасности отмечают, что подразделение входит в тройку самых результативных в составе Сил обороны Украины, в частности в сфере применения беспилотных систем.

В последние месяцы "Альфа" стабильно возглавляет рейтинги эффективности поражения вражеских целей, включая технику и личный состав противника.

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Масштабы уничтоженной техники РФ

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения бойцы Центра спецопераций уничтожили значительное количество российской техники, в частности:

1896 танков

3458 боевых бронированных машин

344 реактивные системы залпового огня

3952 артиллерийские системы

649 систем противовоздушной обороны

540 систем радиоэлектронной борьбы и разведки

23 517 беспилотников и наземных роботизированных комплексов

В СБУ также отмечают, что это подразделение несет ответственность за значительную долю потерь российской пехоты – до 20% от общих показателей.

Работа в тылу и глубокие удары

Отдельно отмечается, что "Альфа" выполняет задачи не только на линии фронта, но и в глубоком тылу противника, нанося так называемые "дипстрайки" по стратегическим объектам.

Среди недавних операций – удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивает значительную часть топливного рынка российской столицы, включая авиационное топливо для аэропортов.

Также подразделение участвовало в нанесении ударов по ряду стратегических объектов, в частности по терминалам в Краснодарском крае, порту "Темрюк", инфраструктуре в "Усть-Луге" и НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", расположенном более чем в тысяче километров от линии фронта.

Операция "Паутина"

В СБУ подтвердили участие операторов "Альфы" в одной из самых известных спецопераций – "Паутина". В ходе этой операции было сбито 41 российский военный самолет, в том числе Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50.

Общие убытки от этой операции оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов.

Награды и дальнейшая работа

За время полномасштабной войны 25 бойцов ЦСО "Альфа" получили звание Героя Украины, еще более тысячи военнослужащих были удостоены государственных наград.

В СБУ заявляют, что подразделение продолжает работать в режиме 24/7, готовит новые операции и параллельно расширяет набор новых бойцов, в том числе среди гражданских кандидатов после соответствующего отбора и подготовки.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины продолжает расширять состав Центра специальных операций "Альфа" и предлагает украинцам присоединиться к рядам гражданских специалистов. Кандидатам предлагают службу по контракту или по мобилизации.

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