Зеленский: эта неделя существенно увеличила российские потери. Именно так и нужно!

Украинские воины крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя существенно увеличила российские потери.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видео-обращении по итогам 611 суток полномасштабной войны России против Украины. Он поблагодарил украинских защитников за их стойкость.

Глава государства провел специальную церемонию чествования памяти наших павших героев – Героев Украины. Вручил родным воинов ордена "Золотая Звезда".

"21 воин. Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины. Абсолютно отданы государству, своим собратьям, своему долгу перед Украиной. Вечная им память! Но вечная благодарность", – подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что провел Военный кабинет по ситуации на основных боевых направлениях – Купянск, Авдеевка, Марьинка, Бахмутское и Мелитопольское направления. Один из приоритетов – обеспечение обороны и наших наступательных действий, в частности, дальнобойным оружием и ракетами.

Видео дня

Владимир Зеленский отметил, что Германия мощно помогла Украине в преддверии зимы.

"Есть очень мощный пакет от Германии – именно то, о чем мы договаривались с господином канцлером. Перед зимой – ПВО, еще одна система "Айрис-Т", ракеты к ПВО, снаряды для артиллерии, радары. Это значительно поможет нашим воинам и защите наших городов", – сообщил президент.

Отдельно Зеленский провел совещание по укрытиям – их готовности и доступности для людей. Президент сообщил, что часть результатов уже достигли – провели полную ревизию хранилищ, а также создали специальный сайт с укрытиями.

"Создан специальный сайт, на котором можно видеть состояние укрытий по стране и состояние работ с укрытиями. Контролем занимается Минстратегпром. В целом на местном уровне в большинстве регионов отнеслись более ответственно к вопросу об укрытии. Мы должны продолжать эту работу", – сообщил Зеленский.

Президент провел беседы с партнерами

Владимир Зеленский сообщил, что провел 27 октября два международных разговора: с премьер-министром Великобритании и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Зеленского, вместе с партнерами обсудили совместную защиту международного права, реализацию Формулы мира и встречу советников на Мальте, которая начнется уже завтра – 28 октября.

Отдельное внимание во время разговоров уделили ситуации на Ближнем Востоке и вопросу, что можно сделать, чтобы не допустить масштабную войну и большую катастрофу для людей.

Кроме того, Зеленский обсудил с британским премьером Сунаком совместные дальнейшие шаги по усилению обороны – в частности, ПВО и антидроновые средства.

Президент поздравил с Днем украинской письменности и языка

В вечернем обращении Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка. Он отметил, что в этот день объединяет общество.

"И пусть сегодня всех объединит ощущение, как много Украина, украинский язык, все наши украинские люди выдержали, смогли, прошли, пережили и сделали для того, чтобы Украина всегда была свободной и однажды отметила свою победу. Свою. Желанную", – сказал Зеленский в конце обращения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!