Ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин не хотят прекращения войны. Они "твердо верят, что время работает на них", поэтому вместо переговоров и дипломатического решения "конфликта" продолжают военные действия.

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По крайней мере, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом он заявил в Страсбурге после сессии Европарламента. При этом он заявил, что сейчас достичь победы военными действиями не может ни одна из сторон, что создает угрозу для ЕС.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них, поэтому они не желают идти ни на компромисс, ни на мир. Они не хотят прекращения огня, они не хотят мира, они хотят биться и дальше, и это плохо для Европы", – заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Орбан добавил, что "НАТО сейчас гораздо сильнее России и Украины", поэтому РФ "никогда не нападет на Венгрию, пока он остается премьером".

Также Орбан пожаловался, что стороны "не желают принимать меры" даже в отношении его личных "мирных инициатив". Именно поэтому, по словам венгерского премьера, он предложил ЕС сделать "международные шаги" для создания среды вокруг Украины и России, которая "постоянно толкала бы стороны к общению, переговорам и прекращению огня".

"Вместо того чтобы обсуждать позицию Глобального Юга, выберем, что мы работаем с Глобальным Югом. Но бразильцы, арабские страны и Европейский Союз должны вместе создать мирную платформу и совместно попытаться сделать шаги, которые приведут две враждующие стороны к прекращению огня", - пояснил Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан, несмотря на жесткую критику за его предыдущие "посреднические" усилия, снова занялся тем, что продвигает свой план миротворчества для Украины. Он уже провел интенсивные переговоры с представителями Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между Зеленским и Путиным.

Не только в Украине, но и в США и ЕС критикуют такие действия Орбана. В Европе отмечают, что у него нет никаких полномочий проводить переговоры от имени Евросоюза или Украины, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает притворяться миротворцем в российско-украинской войне.

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