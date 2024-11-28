Зеленский и Стармер обсудили дальнейшее сотрудничество между Украиной и Британией в контексте последнего российского обстрела

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером. Темой обсуждений стали обстрелы Россией гражданской инфраструктуры Украины и последующее оборонное сотрудничество.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Президент также поблагодарил Великобританию за масштабную финансовую поддержку Украины.

"Обсудили очередной акт российского воздушного террора против гражданской инфраструктуры Украины с применением более 90 ракет и почти 100 дронов ", – написал Зеленский и добавил, что благодарен правительству Британии за помощь, в частности за готовность ежегодно выделять по меньшей мере 3 миллиарда фунтов стерлингов на нужды Украины.

Зеленский и Стармер договорились о поддержке контакта с лидерами ЕС, которые помогут обеспечить Украине сильную позицию в любом развитии событий. Гарант подчеркнул, что для этого важно приглашение Украины в НАТО и дальнейшее укрепление ее дальнобойных способностей.

"Кроме того, обсудили возможное участие Украины в саммите Joint Expeditionary Force в следующем месяце в Таллинне, куда нас приглашает Эстония. В этом году Украина стала единственной страной, которая приняла участие в качестве наблюдателя в учениях JEF Joint Protector 2024. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества с этим объединением ", – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины и премьер-министр Великобритании договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Как сообщал OBOZ.UA, США готовят пакет помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов. Таким образом, администрация Джо Байдена пытается успеть предоставить Киеву максимум поддержки до завершения президентского срока.

Новый пакет помощи для Украины будет иметь в своем составе разное оружие, направленное на сдерживание российского наступления. Официальное уведомление Конгресса о новом пакете военной помощи может быть подано уже в понедельник, 2 декабря.