Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией: что о нем известно. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией. Им стал Владимир Гордийчук.

Об этом говорится в соответствующем указе. Он был размещен на сайте Офиса президента в пятницу, 5 апреля.

Справка

Генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины Владимир Иванович Гордейчук родился 15 ноября 1975 года в поселке Барвиновка на Житомирщине.

В 1996 году окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины, а в 2012 получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины. В 2002 года являлся командиром батальона 1 батальона в/ч 3036 г. Днепр. До этого начальником штаба 1 ПБ в/ч 3036. Подчиненные уважали его за справедливость и соблюдение слова.

С ноября 2014 по март 2016 года занимал должность начальника штаба – первого заместителя начальника Восточного территориального управления. 30 марта 2016 назначен на должность начальника Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Со 2 октября 2019 года возглавлял Центральное территориальное управление Нацгвардии.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Напомним, в феврале 2024 года новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины стал генерал-полковник Александр Сырский. Он заменил в должности генерала Валерия Залужного.

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