Зеленский назвал главное условие возможного начала переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина должна в первую очередь выстроить детальный план переговоров со своими западными партнерами. Лишь после этого можно будет искать дипломатические контакты с представителями страны-агрессора России.

Видео дня

Кроме того, нашей стране необходимо получить конкретные гарантии безопасности. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию AP.

По словам главы государства, любые дипломатические разговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным можно начать только после построения детального действенного плана с партнерами. Также Зеленский подчеркнул, что без гарантий безопасности от союзников любое соглашение, заключенное с РФ, будет служить только началом будущей агрессии. При этом гарант добавил, что членство Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для нашей страны.

К тому же Зеленский подчеркнул, что Россия не желает участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки, которые Кремль расценивает как проигрыш. Однако президент Украины уверен, что президент США Дональд Трамп может усадить за стол переговоров диктатора Путина, пригрозив санкциями, направленными против энергетической и банковской системы России, а также продолжением поддержки украинской армии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о российско-украинской войне. Он надеется "сделать что-то значительное" для ее завершения.

Ранее сообщалось, что команда президента США Дональда Трампа работает над планом, который позволит положить конец российско-украинской войне "за месяцы, а не годы". При этом в Белом доме обещают оказывать давление "как на Украину, так и на Россию".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!