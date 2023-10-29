Зеленский: ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины

Президент Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинской нации заявил, что работа по приближению победы над Россией ведется не только на фронте, но и в политическом формате. Наше правительство уже подготовило ряд важнейших встреч с лидерами союзнических государств на первые недели ноября.

"Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины", – обозначил глава государства. Выступление Зеленского транслировала пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, эти встречи и собрания предусматривают обсуждение новых оборонных пакетов для Украины, а также перспективы вступления в Европейский Союз. Эти два пункта остаются наиболее актуальными и важными потребностями нашего государства.

"Важно никогда не забывать, как много людей – разные люди – прилагают свои усилия для защиты нашего государства и украинцев, для сохранения Украины, устойчивости нашего государства, нашего общества и каждого и каждой из нас. Только за этот день российские оккупанты нанесли жестокие удары по нашему Донбассу, Херсонщине, Харьковщине, Запорожской области. Были также и ракеты, дроны. Я благодарю всех наших воинов ПВО!", – сказал лидер нации.

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Зеленский также обратился со словами благодарности ко всему составу ГСЧС Украины в Херсонской области. В первую очередь это касается тех, кто работает в местах наибольших угроз и ударов со стороны захватчиков.

"Но наши люди там никогда не остаются без помощи. Капитан Николай Ильчишин, начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Херсонской области. Александр Чайка, главный мастер-сержант, командир отделения этой 6-й пожарно-спасательной части. Евгений Шатайло, водитель, сержант службы гражданской защиты. Спасибо за вашу смелость, за вашу преданность Украине!", – поименно отметил заслуги мужественных спасателей президент.

В своем вечернем обращении он также указал на сотрудников ГСЧС на Запорожье: сержанта Андрея Николаенко, мастер-сержанта Алексея Свертнева, майора Виталия Шеремета и подполковника Назара Кутового. Глава государства восхитился их личным мужеством и профессионализмом их коллег.

Также Зеленский отметил работу 18 и 21 государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС в Хмельницкой области. Среди них особенно удостоены почтения за смелую и опасную работу, по словам президента, пожарный спасатель, сержант Сергей Лихолат, мастер-сержант, тоже пожарный спасатель Олег Михайлюк, капитан, начальник караула Виталий Захарчук и главный мастер-сержант, командир отделения Сергей Бондарук.

"44-я и 54-я государственные пожарно-спасательные части Харьковской области, чьи работники среди первых прибыли в село Гроза после ужасного удара российских оккупантов 5 октября. Тогда во время спасательной операции больше всего отличились сержант Сергей Горбенко, мастер-сержанты Алексей Кузуб и Дмитрий Лагутин, сержант Александр Синченко. Я благодарю, ребята, за вашу преданность делу!", – заключил украинский гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинский президент указал на то, как наши воины твердо держат позиции, не давая захватчикам получить превосходство на линии столкновения. При этом противник несет колоссальные потери.