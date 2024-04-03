Зеленский обсудил с премьером Японии ужесточение давления на РФ и ситуацию на поле боя

В среду, 3 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Стороны обсудили ситуацию на фронте в Украине, усиление санкционного давления на Россию и первоочередные нужды нашего государства.

Детали переговоров украинский лидер сообщил в Telegram. Он поблагодарил премьер-министра за проведение в Токио в феврале японо-украинской конференции, на которой было подписано более 50 двусторонних соглашений.

"Обратил внимание на усиление санкционного давления на Россию и создание механизма конфискации замороженных российских активов. В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине – это хороший пример для других международных партнеров", – отметил глава государства.

Также он проинформировал японского чиновника о том, что с начала года Россия выпустила по Украине почти тысячу ракет, около 2800 "шахедов" и почти 7 тысяч управляемых авиабомб. Также украинский лидер рассказал о необходимости Украины в нелетальном оборудовании: в специальной технике для обустройства фортификаций, разминирования и медицинской эвакуации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский сообщил, что в течение марта 2024 года россияне применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Особенно жестоко враг терроризирует прифронтовые территории и пограничные общины.

– Президент Зеленский выступил на конференции в Гааге об ответственности России за преступления в Украине. Он подчеркнул, что оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает чувство безопасности жизни.

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