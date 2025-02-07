Зеленский объяснил, как будут привлекать в армию украинцев 18-24 лет

Украина готовит введение военных контрактов, чтобы привлечь в армию граждан, не достигших призывного возраста. Для категории мужчин от 18 до 24 лет разрабатываются специальные договора.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. Издание обнародовало часть комментариев главы государства, полная версия интервью должна выйти в субботу, 8 февраля.

По имеющейся информации, Зеленский сказал, что правительство намерено уже на следующей неделе ввести военные контракты для мужчин допризывного возраста. По его словам, у молодых людей, которые подпишут их, будет много льгот и очень высокое денежное обеспечение.

"На следующей неделе правительство намерено начать вводить выгодные контракты найма, чтобы привлечь молодых мужчин в возрасте 18-24 лет, не достигших призывного возраста, в Вооруженные силы, чтобы уменьшить нехватку личного состава", – цитирует издание президента Украины.

При этом Зеленский отказался отвечать на вопрос, сколько мужчин допризывного возраста планируется привлечь по таким договорам.

Важно понимать, что контракты рассчитаны на тех, кто хочет присоединиться к армии и это не мобилизация.

Напомним, в США не раз высказывались, что Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом говорил, в частности, и бывший советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, и экс-госсекретарь США Энтони Блинкен. В администрации Джо Байдена были разочарованы нежеланием Киева идти на такой шаг.

Аналогичное мнение высказывали также представители администрации Дональда Трампа. В частности, об этом говорил его советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

В Офисе президента Украины отвечали, что нет смысла снижать мобилизационный возраст тогда, когда анонсированная ранее помощь не поступает вовремя. Президент Владимир Зеленский четко ответил на призывы понизить мобилизационный возраст в государстве.

Как сообщил OBOZ.UA, по состоянию на сегодняшний день в Верховной Раде отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста в Украине. Все обсуждения являются только политическими дискуссиями, сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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