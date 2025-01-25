Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабной войны был издан указ о запрещении переговоров с РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения был выдан указ о запрете вести переговоры с руководством страны-агрессора России. По словам президента, документ позволил прервать все каналы связи, которые Кремль пытался наладить через разных политиков.

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Зеленский подчеркнул, что соответствующее решение принесло свои результаты, поэтому диктатора Владимира Путина так беспокоит этот указ. Об этом президент рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Гарант отметил, что главарь Кремля пытался через различных агентов и сепаратистов давит на Украину. Чтобы остановить эти кулуарные переговоры было издано соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

"Решение СНБО, почему я подписывал этот указ, потому что Путин начал быстро строить большое количество агентов, вместе с сепаратистами, вместе с представителями других государств о влиянии на Украину, на нашу независимость, на меня непосредственно. Много переговорных процессов, теневых, в коридоре, я это остановил быстро, просто остановил сепаратизм в нашем государстве", – сказал Зеленский.

Также президент объяснил, что РФ пыталась оказывать давление через депутатов и даже представителей ЕС и США. Чтобы взять под контроль этот процесс было принято соответствующее решение.

"Они давили через депутатский корпус граждан нашей страны, и депутатский корпус Евро наших коллег и Соединенных Штатов. Было много переговорных площадок. Я просто понял, что мы и наши соответствующие органы не можем это контролировать. Поэтому я принял абсолютно справедливое решение. Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем другим я запретил", – объяснил президент.

Президент намекнул, что одним из тех, с кем Путин пытался наладить контакт, был бывший народный депутат Виктор Медведчук, которого впоследствии арестовали и обменяли на украинских воинов. Более того, Кремль пытался вести переговоры через представителей некоторых институций.

"Я понимаю, что Путину это не нравится, ведь каналов у него есть много, есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, потом мы поменяли их на наших военных. А также они использовали другие каналы, даже в наших некоторых институциях, о которых я еще не готов публично говорить", – отметил глава государства.

Напомним, диктатор Владимир Путин через пропагандистские СМИ РФ 24 января сделал ряд заявлений о якобы готовности Кремля к "переговорам по украинскому вопросу". При этом он обвинил Украину в нежелании садиться за стол переговоров и намекнул, что судьбу Украины должен решить он и президент США Дональд Трамп.

Ранее глава ОП Андрей Ермак сказал, что диктатор пытается продвигать идею переговоров с Соединенными Штатами Америки об Украине, но без участия Украины. Но это так не работает в современном мире.

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