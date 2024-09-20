Зеленский ответил, есть ли у Украины план Б. Видео

Украина сейчас живет в плане Б на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией. Потому что планом А были превентивные меры, чтобы россияне не пошли на масштабное вторжение.

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Об этом 20 сентября сообщил глава государства Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Киеве вместе с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она уже восьмой раз приехала в нашу страну.

Зеленский прокомментировал План победы Украины в войне и подтвердил, что представит его в Соединенных Штатах. Он рассказал, что двумя днями ранее, 18 сентября, один из журналистов спросил: "А что будет, если президент [Джо] Байден не поддержит ваш план? Есть ли у вас план Б?".

"Я откровенно абсолютно говорю: только план Б", – ответил лидер государства.

Он объяснил, что план А был превентивным и начался еще до большой войны. Его целью было усиление Украины, инициирование санкций против РФ и недопущение полномасштабного нападения врага. "Чтобы РФ боялась даже мысли о полномасштабном вторжении", – сказал президент.

"Поэтому мы уже в плане Б, в нем существуем и живем", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев 20 сентября для обсуждения с энергетической безопасности Украины накануне зимы.

– В столице она возложила цветы к стенду памяти погибших воинов, посетила одно из укрытий и пообщалась со спасателями.

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