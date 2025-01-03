Зеленский перечислил составляющие 'справедливого мира' для Украины. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир для Украины возможен только, когда наша страна будет иметь серьезные гарантии безопасности. Это необходимо для того, чтобы у российского диктатора Путина не было возможности снова вернуться на украинскую землю с войной.

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Об этом глава государства сказал в интервью для телемарафона "Единые новости". Наилучшим вариантом обеспечения безопасности является членство в Европейском Союзе и НАТО.

В то же время, гарантии без участия Соединенных Штатов Америки будут слабыми.

"Справедливый мир для нас – это понимание, что мы в ЕС и когда. Понимание, что у нас есть сильные гарантии безопасности. НАТО – лучший вариант для нас, мы боремся за это. Если нет, не хотелось бы сейчас давать пас по альтернативе, но, безусловно, любые гарантии безопасности, я считаю, без Соединенных Штатов, это слабые гарантии безопасности для Украины", – сказал Зеленский.

На примере Израиля он объяснил, какие могут быть гарантии без вступления в НАТО (Израиль не является членом блока).

"Израиль отражает 200, 300, 500 ракет и без НАТО, но с авиацией США, Франции, Британии. С таким сильным воздушным флотом, с ПВО, которое работает не только на территории Израиля. ПВО Иордании работало против иранских ракет. Там много деталей этих гарантий безопасности. Украина таких гарантий пока не имеет, их нам никто не предлагал", – добавил президент.

По его словам, справедливый мир – это сильная Украина и недопущение того, что Путин снова придет с агрессией.

"Это очень важно. Это сильная армия, не то, на что рассчитывает Путин. Мы понимаем, что с такой армией, как 40-50 тысяч, война разрушит, оккупирует, не будет больше независимой Украины", – подчеркнул глава государства.

В то же время он отметил, что вопросы справедливого мира и победы не обязательно должны быть разделены.

"Сегодня многие говорят о мире в мире. И наши союзники. У Украины один враг – Россия, поэтому назовем других некоторых – не союзники. И есть даже те, кто где-то посередине, запутались в своих мыслях, они еще не сделали выбор. Наша задача – объединить всех в 2025 году", – заявил Зеленский.

По его мнению, если позиция Соединенных Штатов Америки будет сильна вокруг Украины, тогда станет легче объединить все остальные страны.

"Честно скажу, что европейцы очень сильно смотрят на мнение президента США. От него многое зависит, потому что он решителен. Я думаю, Путин боится его, поэтому делает именно такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля все-таки дошли до администрации Трампа", – предположил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, по убеждению Зеленского, избранный президент США Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны в Украине. Он способен остановить Путина, потому что диктатор его боится.

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