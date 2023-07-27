Зеленский побывал в разрушенном оккупантами Спасо-Преображенском соборе Одессы. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в разрушенном оккупантами Спасо-Преображенском соборе Одессы. Он увидел масштаб разрушений храма и его текущее состояние.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Глава государства осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора, нанесенные в результате недавнего массированного российского обстрела гражданской инфраструктуры и исторического центра города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В настоящее время специалисты должны определить возможности восстановления постройки. Отмечается, что готовность принять участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора проявили иностранные партнеры.

Как известно, это самый православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освящённый в 1808-м. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999–2011 годах на месте разрушенного предшественника.

Однако 23 июля 2023 года из-за преступной ракетной атаки России собор потерпел значительные разрушения. Там полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания.

"Последствия российского террора против Одессы. Разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора, крупнейшего православного храма Одессы и одного из самых ценных храмов Украины. Российская ракета попала в алтарь – он полностью уничтожен. Повреждена вся конструкция здания. Сейчас специалисты должны определить возможности для восстановления храма. Спасибо нашим партнерам в Европе за готовность присоединиться к восстановлению. Главное – спасена Касперовская икона Божьей матери. Сердце храма живет", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ночной атаки России на Одессу в ночь на 23 июля в городе получили повреждения 25 памятников архитектуры. Среди них охраняемые ЮНЕСКО здания XIX-XX века.

После выхода Москвы из зернового соглашения южные регионы Украины, в частности Одесская область, подвергаются массированным атакам оккупантов ежедневно. К сожалению, помимо памятников архитектуры есть жертвы и среди людей.

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