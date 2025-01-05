Зеленский признался, при каком условии Украина согласится на прекращение огня

Украина согласится на остановку огня на фронте, если получит от партнеров оружие для отражения будущих нападений российских оккупантов. Если прекращение огня будет работать, украинские военные не будут использовать это вооружение.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом. Почти трехчасовое интервью опубликовано на на Youtube-канале ОП в воскресенье, 5 января.

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом. Поэтому я прошу: оружие сейчас", – сказал президент.

Также он заявил, что в случае вступления Украины в НАТО фактическое действие Альянса может распространяться на территории, подконтрольные Украине. Но Киев должен иметь большее вооружение.

По его словам, членство Украины в НАТО – это быстрый шаг к миру.

"Законодательно приглашение в НАТО дается Украине. Но НАТО может действовать на части, которая контролируется Украиной. Об этом можно договориться? Я уверен, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны – это первое. Второе – пакет оружия. Я не готов публично сказать, что это. Все написано. Все зависит от воли Соединенных Штатов. Часть даст ЕС, часть – США. Для этого также нужно единство. Следовательно, пакет и еще санкции", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что беларусский диктатор Александр Лукашенко после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, извинялся перед ним за пуски российских ракет с территории РБ.

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