Зеленский провел совещание на Днепропетровщине по ситуации с водой: что известно

Президент Владимир Зеленский провел важное совещание в Днепропетровской области. Основное внимание было уделено проблеме обеспечения водой городов и общин области.

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Речь идет, в частности, о Марганце, Никополе, Покрове и других населенных пунктах, страдающих от нехватки водоснабжения. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"На Днепровщине провел совещание по обеспечению водой наших городов и общин. Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что процесс восстановления водоснабжения продолжается, несмотря на постоянные обстрелы со стороны врага. В частности, было проложено более трехсот километров труб водопровода, благодаря чему Кривой Рог уже снабжен водой, а резервы постепенно пополняются.

Президент также отметил, что в ближайшее время должен быть реализован проект обеспечения водой Николаевщины. Он подчеркнул необходимость оперативного выполнения этой задачи, чтобы обеспечить население водой как можно скорее.

Напомним, жителям Донецкой области упростили доступ к воде. Правительство приняло постановление, согласно которому в регионе вводится экспериментальный проект по водоснабжению.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму снова мелеют водохранилища. За последний год количество воды в них упало ниже среднего уровня.

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