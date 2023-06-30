Зеленский провел заседание Ставки и поручил усилить границу с Беларусью: все подробности

В Украине в пятницу, 30 июня, провели новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Отдельное внимание там уделили ситуации в соседней Беларуси и, соответственно, на севере Украины.

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Решением Ставки было поручено усилить указанное направление. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он отметил, что присутствующие заслушали отдельный доклад Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины по поводу событий в Беларуси. Эта ситуация, как указал президент, "на постоянном контроле".

"Решением Ставки – главкому [Валерию] Залужному и командующему "Севера" [Сергею] Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления", – написал Зеленский.

Кроме Залужного и Наева, на заседании свои доклады представили командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами", – коротко рассказал об обсуждении президент.

Как писал OBOZREVATEL:

– В связи с возможным присутствием ЧВК "Вагнер" в Беларуси в Польше приняли решение увеличить постоянно находящиеся на границе силы. Также будут расширены различные типы укреплений, защищающих границу с Республикой Беларусь.

– Ранее самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились "вагнеровцы" на беларуской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии беларуские войска "будут перенимать опыт".

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