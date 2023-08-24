Зеленский рассказал, каким должен быть конец войны в Украине, и назвал главный вызов после победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа в войне наступит не тогда, когда все украинские земли будут деоккупированы, а когда на них вернется справедливость. Также глава государства подчеркнул, что наказание страны-агрессора России за геноцидную политику против Украины буде означать конец войны.

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При этом президент подчеркнул, что даже после этого Украину ждет сложный вызов. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию NV.

По словам президента, для некоторых граждан Украины конец войны уже наступил, но для большинства победа – это освобождение всех территорий страны от российских оккупантов. Также Зеленский добавил, что РФ должна понести ответственность за военные преступления против Украины.

"У некоторых конец войны уже наступил. Когда видишь, как бойко живут сегодня улицы многих городов, включая столицу. А для кого-то победа – это то, что не дали полностью оккупировать государство. Для большинства, я уверен, победа – это восстановление нашей территориальной целостности. Но на самом деле, мне кажется, победа – это когда будет не только наша земля, и не только возвращение всех людей, а именно возвращение справедливости на эту территорию. И наказание России за такую геноцидную политику против Украины", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что каждый украинец сыграл свою роль в том, чтобы страна объединилась. Однако это было объединение в борьбе с врагом, но, когда война завершится важно не потерять эту целостность и, следовательно, государство.

"Когда нет войны, то не потерять это единство, не потерять целостность, а значит, не потерять государство – это будет самый большой вызов. Вот что нам надо делать. Не потерять наше государство после победы", – объяснил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 августа поздравил Украину и украинцев с 32-летием провозглашения Независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, поэтому свое обращение по его случаю он посвятил воинам ВСУ – тем, кто защищает, кто дает государству независимость.

Накануне, 23 августа, президент поздравил граждан с Днем государственного флага и отметил подвиг украинских воинов. Зеленский подчеркнул, что сине-желтый флаг – это наш оберег.

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