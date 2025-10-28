Зеленский рассказал о боевом применении 'Фламинго' и 'Руты' и высказался о Tomahawk

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в боевых условиях и дали ощутимые результаты. Они вписываются как элемент комплексных операций — в паре с другими ракетами, дронами и авиацией.

По Tomahawk — это тоже возможная составляющая военных операций, но для ее использования нужна интеграция с другими средствами. Об этом глава государства рассказал во вторник на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

По его словам, сейчас речь идет о комплексной войне: авиацию применяют преимущественно против дронов и ракет, и имеющиеся средства не всегда могут использоваться одновременно в нужном количестве.

Чтобы самолет мог безопасно действовать, нужно, чтобы противовоздушная оборона противника не работала на тех расстояниях, которые угрожают самолету — особенно на территории противника или временно оккупированных территориях. Это требует не только наличия определенного оружия, но и условий, при которых его можно эффективно применить.

"Комплексная, сложная задача, которая пока не имеет связи с ракетами. Почему? Потому что есть ракеты "воздух-воздух", с такой дальностью, которая необходима, нам их не дают. Самое большее, что я могу выпросить из самолета (я над этим работаю с французами), – это МИСА на 80 километров, чтобы мы могли ее использовать. Сложно о таких вещах договориться. То есть у нас есть оружие, но оно еще не все такое, чтобы обеспечивать поражение противника", – отметил президент.

Относительно Tomahawk президент отметил, что их эффективность также зависит от комплексного применения. Он видит "томагавки" как одну из составляющих большой операции — вместе со Storm Shadow, SCALP и украинскими дронами. Американцам показывали операции, которые хотели бы осуществить. По словам Зеленского, Tomahawk могли бы стать важной частью таких планов из-за своих характеристик.

Зеленский также обратил внимание на изменение характера угроз: "Шахеды" иногда оказываются более опасными, чем баллистические ракеты, и для их массового перехвата требуются комплексные меры — перехватчики, F-16, вертолеты и другие средства, причем многое зависит и от погоды. Он добавил, что в ноябре ожидается выход 500–800 перехватчиков в сутки, но для этого нужно подготовить достаточно операторов.

Кроме того, президент подтвердил, что "Фламинго" и "Рута" уже применялись в бою.

"Фламинго" – было боевое применение. "Рута" – было боевое применение. Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся. Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат. Потому что это сильные истории", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп вновь сделал заявление относительно возможных поставок Украине дальнобойного оружия. Он пожаловался, что Соединенные Штаты "не могут передать Украине все имеющееся оружие". По его словам, он всегда хорошо относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Украине в целом. Однако американский лидер "не готов рисковать интересами США".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!