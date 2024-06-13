Зеленский: Си Цзиньпин дал мне слово, что не будет передавать оружие России

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообещал, что не будет передавать оружие Российской Федерации для войны против Украины. Об этом Си Цзиньпин сказал Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.

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Глава Украинского государства сообщил об этом в четверг, 13 июня, на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом в Италии. Брифинг транслировался на YouTube-канале Офиса президента.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, Зеленский заявил: "У меня был телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Он сказал, что он не будет передавать никаких вооружений России... Мы увидим – но он мне это сказал. Если он уважаемый человек, он не будет этого делать, потому что дал мне слово".

Когда именно состоялась указанная беседа, президент не уточнил.

Также, комментируя позицию Пекина, гарант указал на то что наш мирный план открыт для всех, опирается на Хартию ООН и следующие принципы: территориальная целостность, суверенитет, ядерная и продовольственная безопасность.

"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, он может подготовить альтернативную формулу мира. Если мы разделяем совместные взгляды на это – как со всем миром, мне кажется, – то мы найдем диалог", – сказал Зеленский.

Байден добавил, что КНР не передает оружие, но может передавать РФ военные технологии. После этого пресс-конференцию двух президентов объявили завершенной.

Как ранее писал OBOZ.UA, Китай, который планирует пропустить Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, продвигает свой альтернативный план перед правительствами других государств. Об этом Reuters сообщили 10 дипломатов, один из которых назвал кампанию Пекина "скрытым бойкотом" глобальной встречи в Швейцарии.

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