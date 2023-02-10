Зеленский собрал Ставку главнокомандующего, чтобы обсудить обострение на фронте и подготовку к Рамштайну-9

Глава государства Владимир Зеленский провел очередное заседания Ставки Верховного главнокомандующего, где были заслушаны командиры оперативных направлений, где идут бои с оккупантами. Отдельное внимание уделили защите украинских позиций в Донецкой области – в районе Бахмута, Угледара, а также в районе Кременной на Луганщине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента. Руководство разведки доложило о действиях врага и его планах на ближайшую перспективу.

"Кроме того, на заседании Ставки была рассмотрена эффективность противодействия сил ПВО Украины массированной ракетной атаке государства-террориста, совершенной 10 февраля. Были даны необходимые поручения по ликвидации последствий ракетных попаданий в объекты энергетической инфраструктуры", – указано в сообщении.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке к проведению следующего, уже девятого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" с учетом договоренностей, достигнутых Зеленским во время зарубежных визитов в Лондон и Париж. На этом фоне было обсуждено обеспечение Сил обороны техникой и боеприпасами и их распределение между группировками.

Традиционно на Ставку были созваны глава Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский прокомментировал инцидент с двумя ракетами, которые нарушили воздушное пространство Молдовы и страны-члена НАТО Румынии в рамках массированной атаки по Украине. Он указал, что это является вызовом Альянсу и коллективной безопасности. Мировое сообщество должно остановить этот террор.

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