Зеленский собрал Ставку с участием Залужного и Сырского: обсудили продвижение ВСУ и новые оборонные пакеты

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в пятницу, 14 июля. Его участники обсудили ситуацию на фронте, продвижение, оборону и новые оборонные пакеты.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram. По его словам, с докладами выступили Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Кроме того, министр обороны Алексей Резников доложил о новых оборонных пакетах, а вице-премьер по вопросам инфраструктуры Александр Кубраков – об улучшении логистики поставок.

"Наращивание собственного производства, в частности, хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка", – добавил президент.

Также участники заседания обсудили защиту атомных станций и северной границы.

"Результаты проверки готовности Сил обороны к выполнению соответствующих задач. Доклады министра Клименко, главы ГПСУ Дейнеко, главного инспектора МО Воронченко", – отметил Зеленский.

Также по результатам доклада руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова президент сообщил, что с учетом данных разведки и принятых мер угрозы вторжения из Беларуси нет.

Напомним, накануне Зеленский также провел совещание по итогам саммита НАТО в литовском Вильнюсе с дипломатами, представителями правительства и Офиса президента. Каждую достигнутую договоренность необходимо перевести в конкретные шаги, чтобы они принесли результаты.

"Готовим содержание для работы Совета Украина – НАТО. Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне", – отчитался украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский дал понять, что наше государство не пойдет на какие-либо территориальные уступки ради получения какого-либо статуса. Это даже не будет обсуждаться;

– тем временем Силы обороны Украины за неделю продвинулись на 1700 метров в сторону Мелитополя на Запорожье. Параллельно другие подразделения защитников готовят плацдарм для расширения наступательных действий на Авдеевском направлении.

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