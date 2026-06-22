Зеленский сообщил, сколько ракет для ПВО Украина должна получить по контракту с Германией

Украина должна получить 600 ракет для систем противовоздушной обороны в рамках контракта, заключенного с Германией. После получения от США лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot немецкая сторона уже приступила к их изготовлению.

Видео дня

Об этом в интервью "Єдиним новинам" сообщил президент Владимир Зеленский. Он также добавил, что во время последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом услышал позитивные сигналы относительно возможного предоставления Украине аналогичной лицензии.

"Они (США. – Ред.) передали лицензии немцам... Немцы сейчас начали производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму, на 600 ракет… это хороший контракт", – пояснил глава государства.

Зеленский рассказал о производстве и поставках ракет Patriot

Зеленский отметил, что пока нет четких сроков поставки этих ракет в Украину, поскольку их производство и передача требуют значительного времени.

В то же время, по его словам, Украина вместе с европейскими партнерами располагает необходимыми техническими возможностями для запуска собственного производства ракет для систем Patriot. Для реализации такого проекта необходимо получить соответствующие лицензии от США и одобрение со стороны президента Дональда Трампа.

Главные истории дня

"Американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос о лицензии. Впервые. Потому что раньше всегда было так: "ну, не знаем, ну, может быть, ну, посмотрим". А что на этот раз они сказали? Они сказали, что видят, что решат этот вопрос для Украины… Мы понимаем, что дошли до того, что сейчас нужно "ок" лично от Трампа. Все остальные согласны", – сказал Зеленский.

Напомним, Трамп изменил своё мнение относительно производства американских ракет для ПВО в Украине и Европе по лицензиям. Он дал согласие и должен обратиться к соответствующим оборонным компаниям Соединённых Штатов. Положительное решение глава Белого дома принял после саммита "Группы семи" во французском Эвиане.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Дональд Трамп в последнее время изменил свою позицию в отношении российской войны против Украины. Вашингтон на международной арене демонстрирует более жесткую позицию в отношении Кремля и более реалистичную оценку ситуации на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!