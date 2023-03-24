Зеленский создал военные администрации в Северодонецке, Горном и Попасной, которые сейчас находятся под контролем оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский создал военные администрации. Они появились в Луганской области. В частности, в Северодонецке, Горном и Попасной, которые сейчас находятся под контролем оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Указ под номером 181 вступает в силу со дня его опубликования – 24 марта 2023 года.

"Образовать на базе военно-гражданских администраций населенных пунктов Луганской области, образованных Указом Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 62/2021 "Об образовании и реорганизации военно-гражданских администраций в Луганской области", такие военные администрации населенных пунктов: Горскую городскую военную администрацию Северодонецкий район Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкий район Луганской области; Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкий район Луганской области", – говорится в документе.

Так, в связи с образованием военных администраций населенных пунктов полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", – добавили в ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января Зеленский образовал городскую военную администрацию в Олешках Херсонской области, которые до сих пор находятся под контролем российских оккупантов. Генеральному штабу ВСУ и Херсонской ОГА поручено провести все необходимые для этого мероприятия.

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