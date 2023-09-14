Зеленский: спасибо СБУ и ВМС за триумф, уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успехи ВСУ 14 мая. Ликвидацию системы ПВО на территории временно оккупированного Крыма он назвал триумфом.

Глава государствами поблагодарил СБУ и ВМС за эти достижения. Об этом он заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня есть за что отдельно отметить Службу безопасности Украины – весь состав Службы и наши Военно-Морские силы. Благодарю вас за этот сегодняшний триумф: уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется ради Украины! И благодарю всех, кто помогает! Слава Украине!" – заявил президент.

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Зеленский отметил, что впервые сегодня Украина отметила день танкистов.

"Раньше была еще советская дата профессионального дня танковых войск. И сейчас есть не просто мотив дать именно украинский смысл всем таким дням, не просто желание наших людей, но и тот конкретный результат украинских воинов, который следует чествовать на уровне всего государства. Отметил наших воинов-танкистов государственными наградами. Солдатов, сержантов, офицеров. Наших самых храбрых воинов! Орденами Богдана Хмельницкого, орденами "За мужество", медалью "За военную службу Украине", – продолжил гарант.

По его словам, двое воинов – сержант Владислав Симак и старший сержант Олег Паламарчук – получили "Кресты боевых заслуг" за свою отвагу и результативность.

"Я благодарю вас, ребята! Спасибо всем украинским танкистам! И очень важно, что наши танковые войска постоянно прогрессируют – учатся и применяют в бою все более передовые и современные танки. Будут и "абрамсы" под украинскими знаменами – постоянно прибавляем силы нашим воинам", – добавил президент.

Сегодня он провел совещание с Министром обороны Украины: "Обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины в частности ожидают от Министерства обороны. Министр их представит, когда все детали будут проработаны. Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем относительно такого нового института, как военный омбудсмен. Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны".

Кроме того, 14 сентября Зеленский встретился с представителями украинского еврейского общества – раввинами из разных городов Украины.

"Очень теплая встреча в канун праздника Рош га-Шана. Важно, что все сообщества Украины объединены целью защиты Украины, нормальной жизни для всех наших людей. Отметил воинов государственными наградами – орденами "За мужество". Поблагодарил представителей религиозных организаций за то, что они здесь, в Украине, поддерживают людей, поддерживают государство и всему миру – всему еврейскому обществу мира – рассказывают правду об агрессии и терроре России", – сказал он.

По словам гаранта, хороший результат на сегодняшний день в сотрудничестве Украины с Международным уголовным судом.

"Результат, который точно приближает ответственность за российские преступления войны. В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что полное и слаженное сотрудничество между Офисом генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом", – проинформировал гарант.

Он подчеркнул, что именно такое сотрудничество помогает Украине приближать момент восстановления справедливости для государства и всех пострадавших от этой войны людей.

"Момент законных и заслуженных приговоров для российских преступников", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам было уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд дол. США.

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