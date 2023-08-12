Зеленский: у мира нет альтернатив, агрессия проигрывает

Президент Владимир Зеленский, традиционно отчитываясь за работу в течение дня, особенно подчеркнул присоединение Греции к резолюции о предоставлении Украине гарантий безопасности. Она стала уже 14-й страной, которая подписалась под документом, опубликованном на последнем саммите G7, и внесла особый вклад в демонстрацию России позиции цивилизованного мира.

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"Мир не имеет альтернативы. Каждая страна, которая работает с нами в рамках гарантий безопасности для Украины, в рамках Формулы мира, дает сигнал агрессору: будет мир, агрессор проиграет", – подчеркнул глава государства. Выступление гаранта традиционно транслировала пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он также обратился к другим международным союзникам, поблагодарив их за помощь для нашей армии. Украина получает не только системы для защиты от вражеских ракет, но и оборудование для саперов.

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить всех наших специалистов, занимающихся разминированием. Реально трудятся на земле. Разминируют поля, территорию населенных пунктов, линии электропередачи, объекты инфраструктуры", – указал Зеленский.

Он выделил труд специалистов по разминированию: Антона Волоса, сапера отделения пиротехнических работ, Богдана Ольшевского, водителя-механика-сапера. Оба работают в Аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС Луганской области. Также президент отметил Сергея Сироштана, начальника группы пиротехнических работ, Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области.

Он также выразил признательность Германии за две дополнительных ЗРК "Patriot", переданных накануне в Украину. Политик обозначил, насколько важно сегодня защитить небо над нашей страной, спасая жизни как мирного населения, так и военных.

"Каждое существенное усиление нашей ПВО – тысячи спасенных жизней людей и реальное приближение полноценного воздушного щита для Украины. Каждый наш город, каждый населенный пункт должны быть защищены. Это станет основой общеевропейского воздушного щита. Когда российский террор проиграет в Украине – вся Европа победит", – уверенно указал Зеленский.

Кроме того на этой неделе украинские пограничники получили мобильный комплекс медицинской поддержки от Нидерландов. Амстердам остается одним среди лидеров в оборонном сотрудничестве с Украиной, в политическом взаимодействии.

"Есть готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, включая оборудование для разминирования. Это тоже одно из ключевых направлений нашей работы с партнерами – разминирование", – добавил Зеленский.

Украинский лидер обозначил, что на сегодня 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов. Каждый день специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов.

"И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность", – резюмировал президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение дня Силы обороны совершили 33 прямых боевых столкновения с российскими захватчиками. Частичные победы отмечаются в районе Работино Запорожской области, где нашим защитникам удалось даже закрепить позиции.

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