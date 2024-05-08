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Зеленский вручил родным погибших Героев Украины высшие государственные награды. Фото

Дарья Дурова
War
10 минут
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Мать получила награду вместо погибшего на фронте сына

Президент Владимир Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины, а также наградил воинов наградами "Крест боевых заслуг". Память погибших защитников и защитниц почтили минутой молчания.

Как передает сайт Офиса президента, глава государства начал с упоминания о массированном воздушном обстреле, который Россия совершила в ночь на среду, 8 мая. Враг выпустил почти 60 ракет и более 20 "Шахедов".

"Сама жизнь была мишенью этой ночьюи – так же, как и в течение сотен других подобных ночей и дней этой войны", – сказал гарант.

Скульптура Родины-матери
Президент Зеленский. 8 мая 2024 года
Церемонию посвятили Дню памяти и победы над нацизмом
Присутствующие на награждении
Флаги Украины и ЕС
Защитники
Приглашенные на церемонию

Российский нацизм не сможет преодолеть решимость, храбрость и принципиальность тех, кто противостоит злу, останавливает разрушения и спасает людей от уничтожения.

"Пусть никогда из человеческой памяти не исчезают те, чья смелость, чья сила сохраняют жизнь на земле. Пусть господствуют сотрудничество и право, обеспечивающие нормальное, мирное сожительство между народами. И да будет неизменно светлой и вечной память каждого и каждой, кто боролся ради жизни и отдал самое дорогое – свою жизнь, чтобы зло не царило на земле", – подчеркнул Зеленский.

Военнослужащие
Защитники страны
Исполнение Гимна
Военные
Гости
Зеленский с рукой на сердце
8 мая Украина вместе с Европой провела День памяти и примирения

Звание Героя Украины и ордена "Золотая Звезда" посмертно удостоены:

– Солдат Василий Гукало. Участвовал в зачистке села Благодатного, восстановлении позиций в Серебрянском лесничестве и обороне Кременной, отбивал атаки врага в Бахмуте. Уничтожил 16 российских оккупантов и организовал эвакуацию раненых через реку Бахмутку под артиллерийским обстрелом. Василий Гукало погиб 21 апреля прошлого года, когда выполнял боевое задание по организации новых подходов.

– Солдат Тарас Довгун. В январе прошлого года несколько дней вел непрерывный бой с ВС РФ. Лично уничтожил более 15 захватчиков. Несмотря на осколочные ранения ног, оказал помощь себе и побратиму и продолжал бой. Во время эвакуации военных в безопасное место враг совершил массированный минометный обстрел. Тарас Довгун получил несовместимые с жизнью ранения.

– Лейтенант Андрей Жованик. Прошел с боями более тысячи километров. Участвовал в освобождении Киевщины, Черниговщины, Харьковщины и Донетчины. Руководил спецоперацией по освобождению Чернобыля. Его подразделение уничтожило более 30 единиц техники. 2 августа 2022 года в окрестностях Соледара в составе группы операторов БПЛА он наткнулся на вражескую ДРГ. Во время боя один из бойцов получил ранения. Андрей Жованик пытался занести его в укрытие и сам получил несовместимое с жизнью ранение.

– Младший сержант Андрей Коцик. В составе штурмовой группы уничтожил четыре вражеских БМП и 20 пехотинцев. Спас жизнь пяти раненым побратимам. Сам получил огнестрельное ранение, но, несмотря на это, уничтожил четырех российских оккупантов и не допустил прорыв украинских позиций. Андрей Коцик погиб 4 февраля прошлого года во время плотного вражеского артиллерийского обстрела позиции, которую захватила его группа.

– Старший лейтенант Владимир Лободюк. Руководил минометным взводом во время обороны Орехова на Запорожье и наступления на Херсонском направлении. Благодаря огню минометной батареи удалось прорвать передний край обороны оккупантов в ряде населенных пунктов на Херсонщине. В бою со штурмовой группой врага 16 декабря 2022 года лично уничтожил трех захватчиков, но получил смертельное огнестрельное ранение.

– Капитан Владислав Лонский. Подразделение под его командованием сорвало форсирование россиянами реки Северский Донец, уничтожило три танка, два БМП, форсировало реку Оскол и закрепилось на левом берегу. Погиб 19 сентября 2022 года во время мощного танкового обстрела позиций.

– Солдат Артур Пашкуляк. Участвовал в обороне Киева и Бахмута. Благодаря его действиям удалось уничтожить почти три боевых группы "вагнеровцев" и сорвать попытку прорыва около роты боевиков. Во время боя лично с РПГ поразил БТР-82 с пехотой и личным составом. Артур Пашкуляк погиб 2 апреля прошлого года, отражая непрерывные штурмы противника.

– Лейтенант Тарас Чайка. В ноябре 2022 года во время выполнения боевого задания за рулем автомобиля попал под плотный минометный обстрел и получил осколочное ранение. Несмотря на это, смог вывести транспорт с экипажем из района активного огневого боя. Благодаря этому он спас жизнь раненым, но сам погиб.

– Солдат Юрий Шевченко. Под плотным огнем ствольной артиллерии и минометов организовал эвакуацию двух тяжелораненых воинов. После этого вместе с другими бойцами отбил четыре атаки со стороны более 40 российских захватчиков. После гибели всех защитников остался на позиции один и отразил еще одну атаку, уничтожив семерых оккупантов. Юрий Шевченко позволил подойти резервам батальона, но сам погиб в этом бою.

Родные погибшего Героя
Награду вручили сыну воина
Вручение государственной награды
Родные Героев Украины
Мама одного из воинов
Церемония вручения орденов
Вручение Золотой звезды
Маленький мальчик, отец которого погиб на войне
Награды передали родным наших защитников
Воинам дали звание Героев посмертно
Семья погибшего
8 мая 2024 года

Восемь украинских защитников получили "Крест боевых заслуг":

– Капитан медицинской службы Екатерина Безродная. Возглавила эвакуационную группу, которая прошла пешком 5 км под огненным контролем противника и оказала помощь тяжелораненому военному. Под плотным минометным обстрелом оказывала помощь раненым бойцам.

Капитан медицинской службы Екатерина Безродная

– Младший сержант Николай Ворошилов. Во время стрелкового боя получил ранения, когда оказывал помощь раненым побратимам. Благодаря Николаю Ворошилову удалось отстоять боевую позицию, сохранить жизнь военным и оборонительную линию батальона.

– Майор Андрей-Василий Дзюба. 24 января этого года, несмотря на массированные артиллерийские обстрелы, возглавил бронегруппу и выехал на передний край. Во время отражения штурма лично уничтожил восемь захватчиков и еще двоих ранил.

– Майор Василий Логуш. Во время штурмовых действий российских оккупантов в Донецкой области организовал оборону и корректировал артиллерию – оккупанты понесли потери и отступили. Подразделения под его руководством также отбили три вражеские позиции.

– Подполковник Богдан Михайлов. Артиллерийская батарея под его командованием уничтожила шесть автомобилей КАМАЗ и боекомплекты, БТР с укладкой боеприпасов и более 27 российских захватчиков, повредила четыре пушки.

– Капитан Игорь Серапионов. Участвовал в ООС. С началом полномасштабного вторжения командовал операцией по зачистке нескольких населенных пунктов в Донецкой области и организовал успешные наступления в районе Угледара и Зайцево.

– Майор Владислав Сломинский. Под его командованием огневые подразделения батареи в течение января этого года трижды поразили огневые позиции, бронированную технику, пункты запуска FPV-дронов и живую силу врага вблизи села Новомихайловка Донецкой области. Это заставило российских оккупантов прекращать штурмовые действия.

– Подполковник Владислав Цыба. 1 октября 2022 года вместе с другими подразделениями Вооруженных сил участвовал в контрнаступлении и руководил личным составом во время освобождения города Лиман. Благодаря командованию Владислава Цыбы Белогоровка в Луганской области, несмотря на постоянные штурмовые действия, остается под контролем ВСУ.

Награждение артиллериста
Президент и военнослужащий
Торжественное награждение
Защитник с отличием Крест боевых заслуг
Президент наградил воинов наградами Крест боевых заслуг
Рукопожатие
Вручение отличия
Воин получил Крест боевых заслуг 8 мая
Зеленский отметил наших Героев

Как писал OBOZ.UA, в Украине меняется традиция празднования победы над нацистской Германией. Теперь вместо Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы 9 мая отмечается единый праздник.

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