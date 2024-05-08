Зеленский вручил родным погибших Героев Украины высшие государственные награды. Фото

Президент Владимир Зеленский в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины, а также наградил воинов наградами "Крест боевых заслуг". Память погибших защитников и защитниц почтили минутой молчания.

Как передает сайт Офиса президента, глава государства начал с упоминания о массированном воздушном обстреле, который Россия совершила в ночь на среду, 8 мая. Враг выпустил почти 60 ракет и более 20 "Шахедов".

"Сама жизнь была мишенью этой ночьюи – так же, как и в течение сотен других подобных ночей и дней этой войны", – сказал гарант.

Российский нацизм не сможет преодолеть решимость, храбрость и принципиальность тех, кто противостоит злу, останавливает разрушения и спасает людей от уничтожения.

"Пусть никогда из человеческой памяти не исчезают те, чья смелость, чья сила сохраняют жизнь на земле. Пусть господствуют сотрудничество и право, обеспечивающие нормальное, мирное сожительство между народами. И да будет неизменно светлой и вечной память каждого и каждой, кто боролся ради жизни и отдал самое дорогое – свою жизнь, чтобы зло не царило на земле", – подчеркнул Зеленский.

Звание Героя Украины и ордена "Золотая Звезда" посмертно удостоены:

– Солдат Василий Гукало. Участвовал в зачистке села Благодатного, восстановлении позиций в Серебрянском лесничестве и обороне Кременной, отбивал атаки врага в Бахмуте. Уничтожил 16 российских оккупантов и организовал эвакуацию раненых через реку Бахмутку под артиллерийским обстрелом. Василий Гукало погиб 21 апреля прошлого года, когда выполнял боевое задание по организации новых подходов.

– Солдат Тарас Довгун. В январе прошлого года несколько дней вел непрерывный бой с ВС РФ. Лично уничтожил более 15 захватчиков. Несмотря на осколочные ранения ног, оказал помощь себе и побратиму и продолжал бой. Во время эвакуации военных в безопасное место враг совершил массированный минометный обстрел. Тарас Довгун получил несовместимые с жизнью ранения.

– Лейтенант Андрей Жованик. Прошел с боями более тысячи километров. Участвовал в освобождении Киевщины, Черниговщины, Харьковщины и Донетчины. Руководил спецоперацией по освобождению Чернобыля. Его подразделение уничтожило более 30 единиц техники. 2 августа 2022 года в окрестностях Соледара в составе группы операторов БПЛА он наткнулся на вражескую ДРГ. Во время боя один из бойцов получил ранения. Андрей Жованик пытался занести его в укрытие и сам получил несовместимое с жизнью ранение.

– Младший сержант Андрей Коцик. В составе штурмовой группы уничтожил четыре вражеских БМП и 20 пехотинцев. Спас жизнь пяти раненым побратимам. Сам получил огнестрельное ранение, но, несмотря на это, уничтожил четырех российских оккупантов и не допустил прорыв украинских позиций. Андрей Коцик погиб 4 февраля прошлого года во время плотного вражеского артиллерийского обстрела позиции, которую захватила его группа.

– Старший лейтенант Владимир Лободюк. Руководил минометным взводом во время обороны Орехова на Запорожье и наступления на Херсонском направлении. Благодаря огню минометной батареи удалось прорвать передний край обороны оккупантов в ряде населенных пунктов на Херсонщине. В бою со штурмовой группой врага 16 декабря 2022 года лично уничтожил трех захватчиков, но получил смертельное огнестрельное ранение.

– Капитан Владислав Лонский. Подразделение под его командованием сорвало форсирование россиянами реки Северский Донец, уничтожило три танка, два БМП, форсировало реку Оскол и закрепилось на левом берегу. Погиб 19 сентября 2022 года во время мощного танкового обстрела позиций.

– Солдат Артур Пашкуляк. Участвовал в обороне Киева и Бахмута. Благодаря его действиям удалось уничтожить почти три боевых группы "вагнеровцев" и сорвать попытку прорыва около роты боевиков. Во время боя лично с РПГ поразил БТР-82 с пехотой и личным составом. Артур Пашкуляк погиб 2 апреля прошлого года, отражая непрерывные штурмы противника.

– Лейтенант Тарас Чайка. В ноябре 2022 года во время выполнения боевого задания за рулем автомобиля попал под плотный минометный обстрел и получил осколочное ранение. Несмотря на это, смог вывести транспорт с экипажем из района активного огневого боя. Благодаря этому он спас жизнь раненым, но сам погиб.

– Солдат Юрий Шевченко. Под плотным огнем ствольной артиллерии и минометов организовал эвакуацию двух тяжелораненых воинов. После этого вместе с другими бойцами отбил четыре атаки со стороны более 40 российских захватчиков. После гибели всех защитников остался на позиции один и отразил еще одну атаку, уничтожив семерых оккупантов. Юрий Шевченко позволил подойти резервам батальона, но сам погиб в этом бою.

Восемь украинских защитников получили "Крест боевых заслуг":

– Капитан медицинской службы Екатерина Безродная. Возглавила эвакуационную группу, которая прошла пешком 5 км под огненным контролем противника и оказала помощь тяжелораненому военному. Под плотным минометным обстрелом оказывала помощь раненым бойцам.

– Младший сержант Николай Ворошилов. Во время стрелкового боя получил ранения, когда оказывал помощь раненым побратимам. Благодаря Николаю Ворошилову удалось отстоять боевую позицию, сохранить жизнь военным и оборонительную линию батальона.

– Майор Андрей-Василий Дзюба. 24 января этого года, несмотря на массированные артиллерийские обстрелы, возглавил бронегруппу и выехал на передний край. Во время отражения штурма лично уничтожил восемь захватчиков и еще двоих ранил.

– Майор Василий Логуш. Во время штурмовых действий российских оккупантов в Донецкой области организовал оборону и корректировал артиллерию – оккупанты понесли потери и отступили. Подразделения под его руководством также отбили три вражеские позиции.

– Подполковник Богдан Михайлов. Артиллерийская батарея под его командованием уничтожила шесть автомобилей КАМАЗ и боекомплекты, БТР с укладкой боеприпасов и более 27 российских захватчиков, повредила четыре пушки.

– Капитан Игорь Серапионов. Участвовал в ООС. С началом полномасштабного вторжения командовал операцией по зачистке нескольких населенных пунктов в Донецкой области и организовал успешные наступления в районе Угледара и Зайцево.

– Майор Владислав Сломинский. Под его командованием огневые подразделения батареи в течение января этого года трижды поразили огневые позиции, бронированную технику, пункты запуска FPV-дронов и живую силу врага вблизи села Новомихайловка Донецкой области. Это заставило российских оккупантов прекращать штурмовые действия.

– Подполковник Владислав Цыба. 1 октября 2022 года вместе с другими подразделениями Вооруженных сил участвовал в контрнаступлении и руководил личным составом во время освобождения города Лиман. Благодаря командованию Владислава Цыбы Белогоровка в Луганской области, несмотря на постоянные штурмовые действия, остается под контролем ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, в Украине меняется традиция празднования победы над нацистской Германией. Теперь вместо Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы 9 мая отмечается единый праздник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!