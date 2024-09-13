Зеленский встретился с главами МИД Литвы и Польши: говорили о формуле мира, НАТО и терроре России. Видео

Президент Владимир Зеленский провел встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Темами переговоров, в частности, стали необходимость дальнобойных ударов по РФ, Формула мира и вступление Украины в ЕС и НАТО.

Видео дня

О встрече Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Также было обнародовано видео по переговорам.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил партнеров за значительную оборонную поддержку и, в частности, за недавние решения новых пакетов помощи.

"Благодарим ваши страны и народы за неизменную поддержку. Благодарны, что вы с нами с самого начала до нашей общей победы", – сказал он.

Зеленский также проинформировал о постоянном ракетно-бомбовом терроре со стороны России и отметил необходимость применения дальнобойного оружия по военным целям на территории страны-агрессора.

Речь также шла о реализации двусторонних безопасности соглашений, имплементации пунктов Формулы мира, подготовке ко второму Саммиту мира, а также переговоры между Украиной и Евросоюзом.

В частности стороны обсудили важность будущего председательства Польши в Совете ЕС для реализации приоритетов Украины на евроинтеграционном пути.

Зеленский также отметил поддержку Украины со стороны Литвы и Польши на пути вступления в ЕС и НАТО.

"Приобретение членства в НАТО является нашей стратегической целью. Это единственная самая надежная на сегодняшний день гарантия безопасности для Украины и всей Европы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 13 сентября прибыл в Киев с официальным визитом. Он заявил, что вернулся в украинскую столицу в знак поддержки украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!