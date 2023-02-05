Зеленский: введены санкции против атомной отрасли РФ, она единственная в мире стреляет по АЭС

Глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что государство-террорист Россия, которая напала на Украину, единственное в мире позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать их как прикрытие для обстрелов. Поэтому в действие было введено решение СНБО по санкциям против атомной отрасли РФ.

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Президент пообещал, что это не последнее решение против страны-оккупанта. Об этом он сказал в обращении к украинцам и миру 5 февраля, в конце 347-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский напомнил, что ракеты, выпущенные российской армией по Украине, неоднократно следовали по траекториям над ядерными объектами.

Политик также подчеркнул, что Кремль использует атомную отрасль как один из элементов давления на другие государства для создания соответствующих угроз суверенитету других стран. Этих причины достаточно, чтобы накрыть атомную отрасль РФ глобальными экономическими ограничениями.

Кроме того, Украина работает над тем, чтобы не допустить использования Москвой мирового спорта и олимпийского движения для своей пропаганды. Зеленский подчеркнул, что представителям России не место на Олимпиаде и международных турнирах.

"Украина направила соответствующие письма компаниям, наиболее поддерживающим Международный олимпийский комитет. Это крупные международные компании, которые точно заинтересованы в том, чтобы их репутацию, поддержку не использовали ради пропаганды войны", – сказал Зеленский.

Относительно ситуации на фронте, президент отметил, что оккупанты усилили давление на разных направлениях, а также давление в информационном поле.

"Очень тяжело на Донетчине – ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять. Должны использовать и используем каждый день и каждую неделю, чтобы усиливать нашу защиту на фронте, чтобы укреплять наши международные позиции, чтобы увеличивать давление на Россию и давать нашим людям новые возможности пройти это тяжелое время. У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", – рассказал политик.

Отдельно Зеленский затронул ситуацию с электроснабжением в Одесском регионе, там без света остаются сотни тысяч человек. Энергетики работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия энергетической аварии.

"Конечно, до российского террора таких проблем с электричеством в Одесской области и в других регионах государства в принципе не могло быть. Сейчас же для обеспечения нормальной работы энергосистемы нужны чрезвычайные усилия. Спасибо энергетикам, ремонтникам, чиновникам – каждому и каждой, кто работает, чтобы восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и чтобы сохранить нашу генерацию", – добавил глава государства.

Также он прокомментировал решение Евросоюза о поддержке Украины поставками электричества и поблагодарил за это партнеров.

"Также есть чрезвычайно успешные примеры в энергосберегающих инициативах. Например, только за одну эту неделю люди уже получили первый миллион LED-ламп в обмен на энергозатратные лампы накаливания. Более 800 тысяч заявок по этой программе уже есть в "Дії", то есть это максимально удобно. Когда мы полностью реализуем программу – а это 30 миллионов LED-ламп, – это даст заметную экономию потребления. Я благодарю президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен за поддержку этой инициативы", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет ЕС 4 февраля официально принял решение ограничить цены на российские нефтепродукты на уровне $45 за баррель. При этом стоимость нефтепродуктов, которые продают с премией к нефти (чаще всего это керосин и дизтопливо), ограничили на уровне $100.

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