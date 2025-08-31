Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте и назвал направление, где Россия концентрирует силы

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в котором он проинформировал о ситуации на фронте и действиях российской армии. По словам украинского лидера, больше всего оккупанты давят на Покровском направлении.

Об этом гарант сообщил в своем Telegram-канале, 31 августа. Также во время разговора речь шла и о других направлениях.

Что известно

"Доклад Главкома Александра Сырского. Прежде всего о Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери. Наши подразделения продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что только за восемь месяцев этого года российские захватчики потеряли на фронте более 290 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Наибольшие потери противник понес в Донецкой области, так и не достигнув ни одной из своих стратегических целей. На отдельных участках фронта сейчас проводятся стабилизационные мероприятия.

Зеленский поблагодарил воинов и рассказал о ситуации на других отрезках фронта

Глава государства также поблагодарил все подразделения, которые формируют для Украины "обменный фонд", подчеркнув, что еженедельно есть положительные результаты.

"Детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта. Также ситуацию в приграничные Сумщины и Харьковщине. Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", – написал Зеленский.

По результатам боевых действий на этой неделе, глава государства отметил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины и подразделения ССО.

"Спасибо всем вам, воины! Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина не получила конкретных подтверждений от партнеров в вопросе направления иностранных солдат. По его словам, пока речь идет об отдельных сигналах, а не о согласованных решениях. В то же время, подтверждение можно считать реальным в том случае, когда страна называет конкретные цифры и масштабы своего участия.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства сообщил, что несколько стран готовы принять переговоры, направленные на завершение войны. Они уже подтвердили свою позицию украинской стороне.

