Зеленский заверил, что украинская разведка видит, какие шаги планируют в Москве. Видео

Украина видит и знает, какие шаги планируют российские террористы и будет действовать соответственно. Президент Владимир Зеленский пообещал жесткие действия по защите страны и украинцев.

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Об этом лидер государства сказал в традиционном вечернем видеообращении 10 сентября, на 930-й день полномасштабного вторжения России. Зеленский наметил ситуацию на фронте и назвал ключевые направления работы украинской дипломатии.

Президент о госбезопасности

Владимир Зеленский заслушал доклад разведки об угрозах и возможностях для Украины. Он заявил, что Украина видит планы Москвы и будет жестко действовать в ответ.

Президент особо обратился к странам, которые помогают российским террористам.

"Я хочу сказать сейчас всем в мире, кто до сих пор хочет как-то помогать Путину: мы все сделаем не просто для защиты своего государства и людей, а для реальной консолидации мира ради сильных ответов на разжигание войны или любую попытку продолжать войну", – заявил глава страны.

Зеленский о ситуации на фронте

Президент заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского. В частности, речь шла о ситуации на самых горячих направлениях – Покровском и Кураховском.

Зеленский заявил, что Украина приближает шаги партнеров по дальнобойности.

"Сегодня был доклад главкома Сырского. Я благодарю всех наших воинов, которые держат фронт на Покровском направлении, которые держат Кураховское направление. Действительно сохраняют наши позиции. И мы приближаем шаги партнеров, которые могут помочь сейчас", – отметил президент.

По его словам, решительность украинцев более чем достаточно. А решительность партнеров должна стать значительно более "дальнобойной".

"Решимость партнеров должна стать значительно дальнобойнее. Также работаем и в отношении логистики – своевременной поставки объявленных пакетов поддержки. Каждый день – это задача. Каждый день – это максимум усилий. Обязательно преодолеем оккупанта!" – говорится в обращении.

Зеленский очертил задачу для нового главы МИД

10 сентября Президент Зеленский официально представил нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибига. По словам президента, сейчас одна из основных задач нового главы МИД – "перенастроить систему украинской дипломатии таким образом, чтобы мы с партнерами могли гораздо активнее реагировать на вызовы".

Среди ключевых приоритетов года – второй Саммит мира и работа с партнерами в группах по пунктам Формулы мира и по общему взгляду на завершение войны.

Зеленский также анонсировал усиление сотрудничества с Африкой, Латинской Америкой и Азией. По словам президента, Украине нужны более содержательные отношения и сотрудничество с соответствующими союзниками, чем сейчас.

"Украину должны полностью понимать во всех странах-партнерах – в частности в Европе. Украине нужны значительно более содержательные отношения и сотрудничество, чем сейчас, со странами Латинской Америки, со странами Африки и Азии. Мы должны реализовать весь потенциал стратегических отношений с Соединенными Штатами. И со всеми странами, которые являются ключевыми для своих регионов, но которые еще не имеют стратегических отношений с Украиной, нам нужен действительно стратегический уровень сотрудничества", – подчеркнул Зеленский.

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