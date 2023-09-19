Зеленского и Байдена в ООН ждет сопротивление стран Глобального юга - Washington Post

На очередной сессии Генассамблеи ООН, которая должна пройти на этой неделе в Нью-Йорке, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут столкнуться с оппозицией лидеров стран так называемого "Глобального Юга". Многие из этих стран до сих пор поддерживают экономические и дипломатические связи с Москвой, поэтому не поддерживают антироссийские санкции и хотят скорейшего окончания войны путем немедленных переговоров с Москвой.

Об этом пишет Washington Post. Издание отмечает, что большинство бедных стран мира хотят просто немедленного мира в Украине и не готовы поддержать Киев.

"На руку Байдену сыграет отсутствие на собрании главных противников Америки. Российский президент Владимир Путин, которому грозит ордер на арест от Международного уголовного суда, не полетит в Нью-Йорк. Не будет там также президента Китая Си Цзиньпина или его главного дипломата Вана И", – отмечает издание.

Это позволит Байдену и Зеленскому доминировать на повестке дня и доверительно пообщаться с лидерами стран так называемого "Глобального Юга".

Washington Post напоминает, что, хотя большинство государств-членов ООН проголосовали за осуждение вторжения России в Украину, многие на Глобальном Юге обеспокоены перспективами "бесконечного тупика". Особенно учитывая их связи с Россией.

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"Позиция большинства членов ООН по умолчанию состоит в том, что мы должны договориться о прекращении войны. Если Зеленский сядет в Совете Безопасности ООН и скажет, что мы будем продолжать воевать вечно, то это создаст явный диссонанс со многими незападными странами, борющимися с долгами" и бедностью, которая чувствует, что их проблемы омрачены", – сказал Ричард Гован, эксперт ООН в Международной кризисной группе.

В то же время советник по национальной безопасности США Джейк Салливан возразил, что существует значительная разница между позицией Соединенных Штатов и развивающихся стран. Он отметил, что американские дипломаты упорно трудились, чтобы устранить разрыв.

После встреч в Нью-Йорке Зеленский и Байден поедут в Вашингтон, где оба обратится в Конгресс с просьбой одобрить дополнительное финансирование для Украины. Байден продвигает пакет финансирования на сумму более 24 миллиардов долларов.

Такая инициатива встречает сопротивление среди некоторых республиканцев в Палате представителей, но лидеры Республиканской партии говорят, что визит Зеленского, вероятно, будет "очень очень убедительным".

"Зеленский – отличный оратор. Он действительно лучше, чем кто-либо, ведет дело", – заявил конгрессмен Майкл Р. Тернер.

С этим согласны и в Белом доме.

Напомним, с 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке начала свою работу 78-я сессия Генассамблеи ООН. В скором времени в США соберутся 150 лидеров разных стран мира, среди которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление запланировано в первый день так называемой "недели высокого уровня".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед американскими сенаторами. Мероприятие пройдет в четверг, 21 сентября.

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