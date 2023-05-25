Зенитки и боеприпасы: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на €109 млн

Финляндия планирует усилить военную помощь Украине. Так, президент союзной страны 25 мая 2023 года по представлению правительства Финляндии принял решение о новом пакете оборонной помощи для Украины.

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Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии. Это будет уже шестнадцатый груз военной помощи для Украины от союзного государства.

Как сообщается, в пакет помощи входит, в частности, зенитное вооружение и боеприпасы. По подсчетам, это обойдется Финляндии в 109 миллионов евро.

"Финляндия будет продолжать поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 1,1 млрд евро", – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Из соображений безопасности любая дополнительная информация о дате, содержании и способе доставки пакета помощи Украине не указывается.

Сообщается, что правительство Финляндии учло при заключении этого пакета потребности Украины и ресурсное положение Сил обороны.

Ранее сообщалось, что Украина получила новую помощь от Японии. Чиновники подписали выделение 100 грузовиков и 30 тысяч продуктовых наборов для украинских защитников.

Напомним, что Южная Корея начала передачу Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы будут переданы Пентагону, согласно внутренним договоренностям между странами, а затем уже Вашингтон отправит их в Киев.

Отметим, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что партнеры могут выделять 1% своего валового внутреннего продукта (ВВП) в помощь нашему государству. Таким образом, они не только поддержат Украину, но и будут инвестировать в собственную оборонную промышленность.

Также Мельник рассказал, что Украине кроме F-16 могут помочь на поле боя и другие западные истребители. В частности, речь может идти о боевых самолетах Eurofighter или Tornado, которые могут быть носителями полученных от Британии ракет Storm Shadow.