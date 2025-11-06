Жалуются на большие потери под Покровском: бойцы Нацгвардии обнародовали рассказы пленных РФ

Российские оккупанты, взятые в плен бойцами бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины, рассказали о критических потерях среди своих подразделений под Покровском. По их словам, многие солдаты бегут, чтобы не идти на штурмы, а командиры угрожают "обнулить" тех, кто откажется выполнять приказы.

Об этом заявили в официальном Telegram-канале НГУ, обнародовав видео интервью с пленными. На записи двое оккупантов признаются, что стали солдатами из-за предложения избежать заключения, подписав контракт с российским Минобороны.

Один из них добавил, что "заключенных в лагерях почти нет", потому что их массово отправляют на фронт.

На грани выживания

Оба задержанных говорят об огромных потерях среди штурмовых групп из-за точных ударов украинских дронов и минометов. Один из пленных рассказал, что не верил в собственное спасение – его вытащили из-под завалов после неудачного штурма, и только тогда понял, что выживет. Другой признает, что шансов против украинских сил "нет совсем".

Украинские воины отмечают, что подобные свидетельства не единичны – все больше пленных РФ рассказывают о страхе, хаосе и отсутствии мотивации в собственных рядах.

Пленные о потерях РФ

Согласно словам россиян, многие подразделения в Покровском районе несут значительные потери ежедневно. Тех, кто пытается отказаться от штурмов, наказывают или даже ликвидируют собственные командиры. Пленные признали, что большинство их сослуживцев уже не имеют надежды вернуться живыми – лишь единицы выживают после первой ротации.

Теперь оба захваченные оккупанты говорят, что лучше бы отсидели свои сроки в тюрьме. Один из них прямо заявил, что "в тюрьме есть шанс, а на фронте против украинцев – нет".

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!