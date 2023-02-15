Жданов: пик наступления Путина, обвал фронта, конец войны – чего ожидать в ближайшее время. Интервью

В настоящее время оккупационная армия России находится на первой стадии наступления в Украине. С каждым днем оно будет нарастать, а кульминация ожидается в марте. Но затем последует неизбежный спад. Вероятнее всего, врагу уже не удастся организовать наступление, подобное тому, которое мы видим сегодня. Главная причина – мобилизация. Глава Кремля Владимир Путин не сможет еще раз собрать такое же количество "чмобиков", как в ходе своей "частичной" мобилизации в РФ. Наращивать силы будет просто нечем.

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Как только это произойдет, украинская армия начнет контрнаступательную операцию, которая может закончиться полным освобождением нашей страны. Оборона врага может внезапно "посыпаться", особенно тогда, когда ВСУ глубоко вклинятся в оккупированные территории. Но окончания войны в первой половине года, скорее всего, ожидать не стоит. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

– По вашим оценкам, в каком направлении развивается текущее наступление врага? Звучат совершенно разные мнения. Одни говорят, что оно уже практически закончилось, другие – что оно еще не начиналось. Третьи – о том, что Путин готовит новый этап наступления.

– Наступление идет, и оно только нарастает. Я считаю, что оно находится в своей первой стадии. Оно будет наращиваться количеством войск, введенных в бой, будут наращиваться усилия. Там, где враг получает серьезный отпор, он проводит перегруппировку и перебрасывает туда резервы для усиления давления на нашу оборону, как это происходит в Угледаре и в Бахмуте.

Сегодня мы уже наблюдаем новые направления наступления – вдоль реки Оскол от российской границы на Купянск. Еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация, думаю, будет к марту. Это будет максимум, который они смогут показать на сегодняшний день.

– Но мы думали, что кульминация должна быть ближе к 23 или к 24 февраля, а вы говорите о марте. В данном случае нет привязки к датам?

– Да, есть слухи о том, что Путин поставил задачу добиться результатов раньше, к 21-22 февраля. Ему нужен результат, чтобы что-то сказать федеральному собранию. И к этой дате они будут наращивать усилия. На плато они выйдут 23-24 февраля и до марта будут находиться на максимуме возможностей.

Дальше пойдет спад, но не раньше второй недели марта. А потом все будет зависеть от нас – насколько эффективно мы будем наносить врагу поражение. Но наращивать силы ему будет уже нечем.

– Действительно, скоро очередное федеральное собрание. Как вы думаете, что хотел бы сказать Путин кроме того, что на поле боя достигнуты определенные успехи? Может ли он анонсировать какие-то радикальные шаги?

– Нет, не может. И именно поэтому он так сильно давит на своих военных, требуя хоть какой-то победы. Потому что ему надо что-то сказать. Дело в том, что вооруженного народа Путин боится больше, чем Вооруженные силы Украины, чем поражение на поле боя. Он не объявит всеобщую мобилизацию. Он боится даже объявить вторую волну мобилизации. Это объявление мы ждем с 5 января, но оно не звучит и не прозвучит. Дай оружие народу, а следующий этап по традиции в России – "русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

Войну он тем более не объявит. Потерять все международные контракты и уйти в глухую изоляцию? Путин не может себе такого позволить. Поэтому он будет давить на патриотизм, будет пытаться натянуть на нашу войну Вторую мировую войну, этот эпизод, который они называют великой отечественной. Он будет говорить: НАТО нам угрожают, они все захватят, если не пойдете воевать, вы будете рабами у натовцев – и прочее.

– Вы сказали, что враг пытается расширять зону деятельности, ищет новые направления для наступления. Считаете ли вы, что среди таких новых-старых направлений может быть и Киевское направление?

– Нет. Про Киев, Харьков, Сумы, Чернигов забудьте. Мы будем об этом говорить, когда РФ будет накапливать ресурсы на этих направлениях. Сегодня там нет войск, нечем наступать. Там есть по несколько батальонов на прикрытие российской государственной границы – в Курской, Брянской и Белгородской областях. Но максимум, на что они способны – это провести разведку боем, то есть вооруженная провокация на границе. На белорусской границе стоит до шести батальонных тактических групп, а российских войск там вообще нет.

Поэтому я бы этот вопрос с повестки дня снял. Конечно, нельзя его окончательно вычеркивать, но, тем не менее, сегодня прямой угрозы не существует.

– Белорусский диктатор Лукашенко обратился к главам стран, входящих в ОДКБ, с призывом определиться, на чьей стороне они в войне в Украине, намекая на то, что те могли бы напрямую помогать Путину. Как вы считаете, действительно ли среди бывших союзников Путина по соцлагерю найдется хотя бы один, кто будет готов предоставить ему оружие и, возможно, свою армию?

– Никто не найдется. Все уже определились. По крайней мере, все они уже дистанцировались от этой войны. Все, что угодно, но только не воевать. Все, что угодно, но только не попасть под санкции за поставки оружия.

Лукашенко показывает бурную деятельность, он призывает всех помочь Путину, но при этом сам ничем, кроме как предоставлением территории Беларуси, технической помощи и оружием, хотя там уже ничего не осталось – больше ничем Путину не помогает.

А ОДКБ определилась. Никто не будет ввязываться в конфликт на стороне Российской Федерации. Даже поставками вооружений.

– Вы сказали о кульминации, которая возможна в марте. Это будет кульминация в войне как таковой или лишь в ее текущей фазе? Можно ли ожидать, что уже в первой половине этого года вопрос войны будет закрыт?

– Нет, вопрос войны вряд ли полностью закроется в первой половине этого года, но я думаю, что это все-таки будет кульминация войны. Потому что вторую такую массовую волну мобилизованных Путин вряд ли соберет, он даже не объявляет мобилизацию.

Следующим этапом после этой кульминации будет контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое может привести, и мы надеемся, что приведет к освобождению наших территорий. Я думаю, что у нас будет шанс освободить страну в полном объеме. Потому что после этой кульминации стойкость российской обороны будет очень слабой.

Возможен вариант каскадного обвала обороны. Если дрогнет какое-то одно направление и мы пойдем в глубокое вклинение в оккупированные территории, то остальные направления могут просто посыпаться.