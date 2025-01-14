'Ждем до конца этого месяца': авиаэксперт рассказал, чего ожидать от самолетов Mirage. Видео

Уже в этом месяце Украина должна получить первые три французских истребителя четвертого поколения Mirage 2000-5F. Однако следует учитывать, что примерно с 2002 года Франция перестала производить эти самолеты, за исключением контракта с Грецией.

Видео дня

В связи с этим с тех пор не было серьезных серийных модернизаций Mirage 2000, которые постоянно проводятся на всех моделях F-16, поэтому эти истребители не развивались дальше. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

Он отметил, что есть два пути того, как Украина может использовать французские самолеты. Прежде всего, речь идет об усилении нашей ПВО – самолеты могут сбивать российские крылатые ракеты и "Шахеды".

Если Франция передаст нам уже модернизированные самолеты, они дадут возможность полностью использовать потенциал ракет SCALP-EG (Storm Shadow).

Какие же самолеты получит Украина?

Есть две версии. Первая – французская армия собирается списать около 32 Mirage 2000 года. Однако сообщалось, что они их собираются выводить из использования до 2027-2028 годов.

Вторая же версия заключается в том, что это Арабские Эмираты хотят заменить 30 самолетов Mirage 2000 на более современные Rafale.

"Когда мы говорим о 30 самолетах из Эмиратов, то они, французы, пытаются их выкупить для того, чтобы немного доделать и продать их Марокко. А Эмираты говорят "А может, Марокко и так их возьмет и тогда мы их будем продавать?". А тут прибегают наши ребята и говорят "Слушайте, у нас война идет, там Марокко, там войны нет, давайте нам их отдайте в режиме военной помощи, покажите ваше отношение", – сказал Криволап.

По его словам, в отличие от других компаний, занимавшихся продажей своего вооружения, французская Dassault Aviation очень часто выкупала самолеты, немного их доделывала и перепродавала их другой стране, которая не могла позволить себе купить современную версию Rafale.

"Были сообщения об этом, что французы доводят эти самолеты, модернизируют их до того состояния, чтобы можно было полностью использовать потенциал ракет SCALP-EG", – сказал эксперт о самолетах, которые должна получить Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года стало известно, что пилоты Воздушных сил ВС Украины завершили летную подготовку на Mirage 2000-5F. Обучение тому, как обслуживать эти французские истребители, уже прошли и украинские механики.

СМИ писали о том, что перед передачей Украине борта модернизируют, чтобы с них можно было поразить наземные цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!