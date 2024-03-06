Ждет хозяина с войны: в сети рассказали о Хатико с Запорожья. Фото

В Малокатериновке под Запорожьем живет свой "Хатико", владелец которого защищает страну. Собака отказывается покидать свое место, хотя были желающие забрать его к себе.

Историю животного знают уже многие жители Малокатериновки, рассказали волонтеры ОО "Запорожская зоозащитная лига". Хвостатый живет под мясным магазинчиком и никуда не уходит, здесь у него есть два своих пушистых друга, которые от него не отходят.

Местные заботятся о них, подкармливают. Однажды даже приезжал парень, который хотел забрать собаку к себе, но тот не пошел.

"Ведь пес, как Хатико, тоже ждет своего хозяина. Но с войны", – говорят зоозащитники.

Волонтеры спрашивали у девушек, которые его кормят, не стоит ли еще попытаться пристроить собаку. Но они говорят, что это бесполезные попытки.

"Сердце рвется на части, когда смотришь на него и его друга, когда они так вместе лежат возле магазина. Вот такая она, собачья верность. Будем молиться, чтобы его владелец вернулся и мы увидели радостную встречу, которую, вероятно, ждут почти все жители Малокатериновки", – рассказали в "Запорожской зоозащитной лиге".

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали пушистых побратимов-"антидепрессантов". Коты, собаки и другие четвероногие прибиваются к защитникам из заброшенных домов, разрушенных домохозяйств и разбитых многоэтажек.

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