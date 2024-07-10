'Жестокость войны вышла на новый уровень': после обстрела 'Охматдета' Орбан призвал Украину и РФ к мирным переговорам

Премьер Венгрии Виктор Орбан очень своеобразно прокомментировал российский преступный обстрел больницы "Охматдет" в Киеве. Он не назвал виновного в нападении на медицинское учреждение, но снова призвал Украину и РФ к мирным переговорам.

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Орбан заявил, что это был "трагический и ужасный теракт", который лично он, как выяснилось, мог предвидеть. Однако пророссийский политик не выразил соболезнования погибшим и раненым и не осудил даже факт обстрела.

"Вчерашнее трагическое и отвратительное нападение в Киеве доказывает, что наши опасения были оправданы: как и можно было предположить, жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень. Именно поэтому 9 дней назад мы начали миротворческую миссию", - отметил Орбан.

Премьер Венгрии не объяснил, кто именно эти "мы". Возможно, что так, во множественном числе, он называет самого себя – так или иначе, но 9 дней назад Орбан лично посетил украинского лидера Владимира Зеленского. И предусмотреть российское нападение на крупнейшую в Украине детскую больницу Орбану также было нетрудно, если учесть, что перед этим венгр посетил Москву.

"Растущая интенсивность войны является призывом к мировым державам отказаться от своей военной политики и создать политику мира, направить Россию и Украину к прекращению огня и мирных переговоров. Только так можно избежать дальнейшего кровопролития", – добавил Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии ездил в Москву только для того, чтобы решать свои собственные проблемы, и совсем немного – проблемы своего государства. Мир в Украине здесь совсем ни при чем. Просто Орбан завербован страной-агрессором Россией, и является составной частью ее мафиозно-коррупционной преступной системы, интегрированной в мировую мафиозную структуру. Об этом рассказал дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

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