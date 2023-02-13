''Жгите их, ребята!'' Порошенко показал, как с помощью БПЛА Poseidon уничтожают российскую гаубицу

Петр Порошенко показал поразительное видео, как с помощью БПЛА "Poseidon" уничтожают российскую гаубицу МСТА. Пятый президент выкупает большую партию этих беспилотников, которые станут глазами нашей арты.

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Порошенко обнародовал видео на своем youtube канале.

"Горжусь нашей армией, которая умело дает по роже захватчикам. Предлагаю посмотреть работу наших "Посейдонов", которые корректировали работу арты на этих выходных. Еще одна российская МСТА с экипажем отправилась в ад в кобзону. Жгите их, ребята!", – написал Порошенко.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Техника прошла официальные испытания. "Комиссия, уполномоченная ВСУ, проводила тщательные испытания каждого дрона. Первая позиция – способность операторами на быстрый подъем, быструю атаку. Вторая позиция – расстояние на 50 км. А также высота, характеристики камеры, тепловизора. Результат – блестящий. И третья позиция – это Наши "птички" прошли эти испытания на "отлично", - отметил Петр Порошенко.

Первый комплекс БПЛА был передан Десантно-штурмовым войскам в июле 2022 года. Петр Порошенко также передал комплекс БПЛА "Poseidon" разведчикам 131 батальона, который участвовал в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

14 января Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

"Это - инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". В общем - это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что было нужно военным для эффективной". работы – чтобы русская горела в аду", – отмечает